Обычно камеры видеонаблюдения обеспечивают дополнительную безопасность, но покупали Wyze получили прямо противоположное. Компания, которая продаёт камеры видеонаблюдения по всему миру, признала, что допустила утечку личных данных 2,4 млн пользователей.
Проблема была раскрыта компанией Twelve Security. Объём доступной информации оказался колоссальным. В частности, речь идёт об адресах электронной почты, SSID локальной сети Wi-Fi, список камер в доме, и даже таких данных, как рост, вес, пол и многое другое.
Представитель Twelve Security, который обнаружил проблему, написал, что база данных была открытой, и каждый мог получить к ней доступ. Также он отметил, что это стало крупнейшим нарушением, которое он когда-либо видел.
Со своей стороны, Wyze ответила серией сообщений на форуме, подтверждающих утечку. «Мы подтверждаем, что некоторые пользовательские данные Wyze не были должным образом защищены и оставались открытыми в период с 4 по 26 декабря», - сказали в компании. Также в компании добавили, что расследование уже ведётся, и пострадавшие клиенты получат уведомление по электронной почте.
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