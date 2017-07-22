Для компании Samsung не редкость ситуация, когда в сеть утекает руководство пользователя к новому устройству, которое еще не появилось на рынке. Так появилась информация о Samsung Galaxy S11 Lite, который поступит в продажу в 2020 году.
В первую очередь стоит отметить, что руководство пользователя подтверждает большинство утечек о новом смартфоне, которые появлялись ранее. На передней панели Samsung Galaxy S11 Lite практически безрамочный дисплей с фронтальной камерой, установленной в специальном отверстии в дисплее. Все кнопки управления размещены на правой стороне смартфона, а слот для сим-карты и карты памяти microSD - на левой части смартфона. На задней панели смартфона расположена тройная камера и вспышка. Подобный дизайн соответствует ранее появившейся в сети информации Samsung Galaxy S11, а также был замечен у смартфона Galaxy A51, из чего можно сделать вывод, что большинство смартфонов грядущего года будут выглядеть подобным образом. Также из руководства пользователя стало известно, что новинка получила сканер отпечатка пальцев, расположенный в дисплее устройства, и модуль NFC, также существует вероятность, что смартфон не получит аудиоразъем 3,5 мм.
Предположительно Samsung Galaxy S11 Lite будет представлен на выставке CES, которая пройдет в начале следующего года, там же вероятно будет объявлена цена нового устройства.
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