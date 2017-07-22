РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Дизайн Samsung Galaxy S11 Lite был подтвержден благодаря утекшему в сеть руководству пользователя

30 декабря 2019, 18:47


Грандиозная скидка на смартфон Samsung Galaxy A70

Для компании Samsung не редкость ситуация, когда в сеть утекает руководство пользователя к новому устройству, которое еще не появилось на рынке. Так появилась информация о Samsung Galaxy S11 Lite, который поступит в продажу в 2020 году.

Дизайн Samsung Galaxy S11 Lite был подтвержден благодаря утекшему в сеть руководству пользователя


В первую очередь стоит отметить, что руководство пользователя подтверждает большинство утечек о новом смартфоне, которые появлялись ранее. На передней панели Samsung Galaxy S11 Lite практически безрамочный дисплей с фронтальной камерой, установленной в специальном отверстии в дисплее. Все кнопки управления размещены на правой стороне смартфона, а слот для сим-карты и карты памяти microSD - на левой части смартфона. На задней панели смартфона расположена тройная камера и вспышка. Подобный дизайн соответствует ранее появившейся в сети информации Samsung Galaxy S11, а также был замечен у смартфона Galaxy A51, из чего можно сделать вывод, что большинство смартфонов грядущего года будут выглядеть подобным образом. Также из руководства пользователя стало известно, что новинка получила сканер отпечатка пальцев, расположенный в дисплее устройства, и модуль NFC, также существует вероятность, что смартфон не получит аудиоразъем 3,5 мм.

Видеокарта Gigabyte Nvidia GeForce RTX 2060 с большой скидкой


Предположительно Samsung Galaxy S11 Lite будет представлен на выставке CES, которая пройдет в начале следующего года, там же вероятно будет объявлена цена нового устройства.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

Читайте также:

  • Samsung покажет совершенно новый способ набора текста
  • Складной смартфон Samsung могут представить гораздо раньше
  • Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла
  • Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31
  • Samsung Galaxy S11 может неожиданно получить другое название

    • предыдущая новость
    Wyze допустила утечку личных данных 2,4 млн пользователей камер видеонаблюдения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные события 2019 года
    Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT Обзор смартфона Honor 20S Лучший процессор для игр Главные события 2019 года
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 декабря, 2019

    Дизайн Samsung Galaxy S11 Lite был подтвержден благодаря утекшему в сеть руководству пользователя

    Wyze допустила утечку личных данных 2,4 млн пользователей камер видеонаблюдения

    Samsung покажет совершенно новый способ набора текста

    TCL представит новое поколение Mini-LED телевизоров на CES 2020

    Врач-кардиолог подал в суд на Apple из-за функции ЭКГ в Apple Watch

    Apple планирует выпустить игровой компьютер в 2020 году

    Смартфон nubia Z20 с двумя экранами появился в России

    Xiaomi представила новые смарт-часы Watch Color

    Складной смартфон Samsung могут представить гораздо раньше

    Аудиофильский плеер FiiO M11 Pro добрался до России

    ASRock неожиданно раскрыла характеристики Radeon RX 5600 XT

    28 декабря, 2019

    Раскрыты характеристики 11 процессов семейства Intel Comet Lake-S

    27 декабря, 2019

    Sony не планирует использовать технологию AMD для реализации трассировки лучей в Playstation 5

    Huawei готовит беспроводные наушники от бренда Nova

    И Huawei Mate X тоже ломается: фото смартфона со сломанным дисплеем

    Платёжный сервис Mir Pay может стать обязательным к предустановке на всех смартфонах в России

    Выход Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition откладывается: компания приносит свои извинения

    MSI представила 27-дюймовый игровой монитор Optix MAG272QR

    Ноутбуки Lenovo ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga появились в России

    Батарея Realme X50 сможет работать более двух дней

    ССЫЛКИ