РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD готовит 48-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3980X

31 декабря 2019, 09:00


Процессор AMD Ryzen 5 3600 с приятной скидкой

Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X 3-го поколения, AMD отметила, что в 2020 году готовится представить и флагманский HEDT-процессор Ryzen Threadripper 3990X для платформы TRX40. Учитывая количество ядер, между 3970X и 3990X должна оказаться ещё одна модель, которой станет 3980X.

AMD готовит процессор Ryzen Threadripper 3980X


Данный процессор был замечен в коде CPU-Z 1.91. Говоря о прочих характеристиках, Ryzen Threadripper 3980X представляет собой 48-ядерный/96-поточный процессор. Как и 3990X, он будет иметь восемь чиплетов Zen2 (CCD), что обеспечит оптимальное использование пропускной способности IFOP и распределение тепла. Каждый CCD, вероятно, будет включать в себя 6 ядер (по 3 на CCX), что в сумме образует 48 ядер.

Потрясающая скидка на смартфон Honor 10i


Как и в случае с 3990X, тактовые частоты 3980X остаются в секрете. Ожидается, что AMD запустит эти две модели в 2020 году. Процессоры будут совместимы с существующими материнскими платами на чипсете AMD TRX40. Цена может составить ниже $3000 (186 000 руб), тогда Xeon W-3175X будет проигрывать как по производительности, так и по стоимости.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Раскрыты характеристики 11 процессов семейства Intel Comet Lake-S
  • В сеть утекли подробности о процессорах Intel Core i5-10600 и i3-10300
  • Сокет Intel LGA1200 будет совместим с LGA115x
  • AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE
  • MediaTek представила чипсет Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня

    • следующая новость
    Утечка о Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: стоимость и характеристики смартфонов

    предыдущая новость
    Дизайн Samsung Galaxy S11 Lite был подтвержден благодаря утекшему в сеть руководству пользователя

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные события 2019 года
    Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT Обзор смартфона Honor 20S Лучший процессор для игр Главные события 2019 года
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 декабря, 2019

    Microsoft Xbox может оказаться производительней Sony PlayStation 5

    BOE может стать вторым крупным поставщиком OLED-дисплеев для Apple в 2021 году

    Samsung покажет безрамочные телевизоры на CES 2020

    TENAA раскрыл характеристики смартфона ZTE Axon 10s Pro 5G

    Огромный игровой монитор Acer Predator CG7 появился в России

    Утечка о Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: стоимость и характеристики смартфонов

    AMD готовит 48-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3980X

    30 декабря, 2019

    Дизайн Samsung Galaxy S11 Lite был подтвержден благодаря утекшему в сеть руководству пользователя

    Wyze допустила утечку личных данных 2,4 млн пользователей камер видеонаблюдения

    Samsung покажет совершенно новый способ набора текста

    TCL представит новое поколение Mini-LED телевизоров на CES 2020

    Врач-кардиолог подал в суд на Apple из-за функции ЭКГ в Apple Watch

    Apple планирует выпустить игровой компьютер в 2020 году

    Смартфон nubia Z20 с двумя экранами появился в России

    Xiaomi представила новые смарт-часы Watch Color

    Складной смартфон Samsung могут представить гораздо раньше

    Аудиофильский плеер FiiO M11 Pro добрался до России

    ASRock неожиданно раскрыла характеристики Radeon RX 5600 XT

    28 декабря, 2019

    Раскрыты характеристики 11 процессов семейства Intel Comet Lake-S

    27 декабря, 2019

    Sony не планирует использовать технологию AMD для реализации трассировки лучей в Playstation 5

    ССЫЛКИ