Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X 3-го поколения, AMD отметила, что в 2020 году готовится представить и флагманский HEDT-процессор Ryzen Threadripper 3990X для платформы TRX40. Учитывая количество ядер, между 3970X и 3990X должна оказаться ещё одна модель, которой станет 3980X.
Данный процессор был замечен в коде CPU-Z 1.91. Говоря о прочих характеристиках, Ryzen Threadripper 3980X представляет собой 48-ядерный/96-поточный процессор. Как и 3990X, он будет иметь восемь чиплетов Zen2 (CCD), что обеспечит оптимальное использование пропускной способности IFOP и распределение тепла. Каждый CCD, вероятно, будет включать в себя 6 ядер (по 3 на CCX), что в сумме образует 48 ядер.
Как и в случае с 3990X, тактовые частоты 3980X остаются в секрете. Ожидается, что AMD запустит эти две модели в 2020 году. Процессоры будут совместимы с существующими материнскими платами на чипсете AMD TRX40. Цена может составить ниже $3000 (186 000 руб), тогда Xeon W-3175X будет проигрывать как по производительности, так и по стоимости.
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