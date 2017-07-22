Предстоящими флагманами Xiaomi станут Mi 10 и Mi 10 Pro. Обе новинки будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 и модемом 5G. И хотя до их анонса ещё несколько месяцев, в сети уже начинают появляться слухи и утечки. На этот раз один из инсайдеров поделился новой информацией, касательной характеристик и стоимости будущих смартфонов.
Так, базовый Mi 10 получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Дизайн дисплея, к сожалению, не известно. На его задней панели разместится четверная камера с основным датчиком Sony IMX686, 20 Мп датчиком со сверхширокоугольным объективом, 12 Мп телефото-объективом и 5 Мп датчиком, который окажется либо датчиком глубины, либо макрообъективом. Упоминается поддержка 30x цифрового зума.
Ёмкость батареи составит 4500 мАч с поддержкой трёх видов быстрой зарядки, включая 40 Вт проводную, 30 Вт беспроводную и 10 Вт реверсивную беспроводную. Среди прочего имеется, двойной 5G и NFC-модуль.
Согласно утечке, Mi 10 будет доступен в трёх конфигурациях: 8 Гбайт + 128 Гбайт, 8 Гбайт + 256 Гбайт, 12 Гбайт + 256 Гбайт. К сожалению, их стоимость размыта, но везде она начинается с цифры 3. Вероятно ценник окажется в пределах 3 999 юаней ($573 или 35 000 руб).
Информации о модели Mi 10 Pro не так много. Известно лишь, что смартфон также получит четверную камеру с основным 108 Мп датчиком, 48 Мп, чьё назначение пока неизвестно, далее 12 Мп телефото-объектив и 8 Мп датчик. Ёмкость батареи составит 4500 мАч с поддержкой 66 Вт быстрой проводной зарядки и 40 Вт беспроводной. О реверсивной зарядке ничего не сказано.
Mi 10 Pro также появится в трёх конфигурациях: 12 Гбайт + 128 Гбайт, 12 Гбайт + 256 Гбайт и 12 Гбайт + 512 Гбайт, по цене 3799 юаней ($544 или 34 000 руб), 4099 юаней ($587 или 36 000 руб) и 4499 юаней ($644 или 40 000 руб) соответственно.
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