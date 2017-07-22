Компания Acer вывела на российский рынок новый игровой монитор Predator CG7 с огромной диагональю 43 дюйма и разрешением 3840x2160 пикселей.
Acer Predator CG7 построен на IPS-панели с высокой частотой обновления до 144 Гц и небольшим временем отклика в 1 мс. Новый монитор обеспечивает 90% охват цветового пространства DCI-P3, поддерживает NVIDIA G-SYNC и имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000, отличаясь высокой яркостью до 1000 нит.
Благодаря порту USB Type-C вы всегда сможете подключить к Predator CG7 мобильный гаджет, одновременно играя в любимую игру и заряжая свой телефон или планшет. Встроенный датчик автоматически подстраивает подсветку экрана под уровень освещения в комнате и снижает яркость до минимума либо переводит монитор в режим энергосбережения, если пользователь надолго вышел из комнаты, а пульт ДУ позволяет изменять настройки изображения, не покидая дивана.
Acer Predator CG7 уже появился в российской рознице по цене от 99 990 рублей.
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