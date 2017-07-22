Известно, что ZTE работает над выпуском смартфона ZTE Axon 10s Pro 5G. И на этот раз будущая новинка появилась в базе данных TENAA с полным списком характеристик. Вероятно, анонс ZTE Axon 10s Pro 5G состоится в январе 2020 года.
Так, по данным бенчмарка, ZTE Axon 10s Pro 5G получит изогнутый OLED-дисплей с минималистичной монобровью в виде капли и встроенным сканером отпечатков пальцев. Также дисплей получит разрешение Full HD+ (1080 x 2340), а соотношение сторон составит 19,5:9. В основе будущей новинки будет лежать чипсет Snapdragon 865 в паре с 6 Гбайт/8 Гбайт/ 12 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт/256 Гбайт/512 Гбайт флэш-памяти. За работу смартфон будет отвечать Android 10 с прошивкой MiFlavor 10 UI.
ZTE Axon 10s Pro 5G получит тройную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 20 Мп. Ёмкость аккумулятора достигнет 3900 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Помимо прочего, компания подтвердила, что смартфон будет поставляться с оперативной памятью LPDDR5 и новейшим Wi-Fi 6.
ZTE пока не назвала точную дату анонса Axon 10s Pro 5G. Предполагается, что компания продемонстрирует устройство на выставке Mobile World Congress (MWC) 2020, которая пройдёт в феврале.
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