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Samsung покажет безрамочные телевизоры на CES 2020

31 декабря 2019, 13:09


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Samsung объявила, что за день до старта мероприятия CES 2020, а именно 6 января, состоятся её основные анонсы. Также компания выпустила тизер, на котором указано «Эпоха опыта» (Age of Experience). А президент подразделения бытовой электроники компании Samsung Electronics Х.С. Ким (H.S. Kim) выступит с основным докладом на тему «Как устройства с поддержкой ИИ, передовые чипсеты и 5G привнесут новые впечатления и изменят нашу жизнь?»

Samsung покажет безрамочные телевизоры на CES 2020


Согласно отчёту, компания также планирует представить на этом мероприятии новые безрамочные телевизоры. Само собой внешнее они будет заметно отличаться от существующих, который тоже считаются безрамочными. Это достигается путём прикрепления панели дисплея к основному корпусу, как утверждает Samsung. Сообщается, что их массовое производство начнётся в феврале, а перовой будет запущена 65-дюймовая модель.

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Помимо новых телевизоров, Samsung покажет некий интересный продукт NEON и прочие новые проекты C-Lab. Также можно ожидать появления новых ноутбуков и, возможно, планшета Galaxy Tab S6 5G. Очевидно, что в следующем году компания готовится удивлять.



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