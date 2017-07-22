Сообщается, что Apple планирует заказать партию OLED-дисплеев у BOE с учётом, что компания сможет стать вторым крупным поставщиком таких дисплеев в 2021 году. Данной информацией поделились источники из Южной Кореи.
Утверждается, что Apple рассчитывает заказать около 45 млн OLED-дисплеев у BOE, которые в дальнейшем будут использоваться при сборке смартфонов iPhone 2021 года. Похоже, что BOE может стать вторым крупным поставщиком компании.
Первым является Samsung, которая по-прежнему продолжает удовлетворять основную часть потребностей Apple в OLED. Следовательно, LG Display будет переведён на третье место, а Japan Display будет поставлять небольшие OLED-дисплеи, предназначенные для смарт-часов Apple Watch.
А учитывая слухи о том, что все модели линейки iPhone 12 будет оснащены OLED-дисплеями, вероятно в 2020 году Apple может заказать большое количество таких дисплеев. Но пока неизвестно, будет ли часть из них изготовлена BOE. Напомним, что дисплеями данного производителя пользуется и Huawei.
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