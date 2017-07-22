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BOE может стать вторым крупным поставщиком OLED-дисплеев для Apple в 2021 году

31 декабря 2019, 13:55


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Сообщается, что Apple планирует заказать партию OLED-дисплеев у BOE с учётом, что компания сможет стать вторым крупным поставщиком таких дисплеев в 2021 году. Данной информацией поделились источники из Южной Кореи.

BOE может стать вторым крупным поставщиком OLED-дисплеев для Apple в 2021 году


Утверждается, что Apple рассчитывает заказать около 45 млн OLED-дисплеев у BOE, которые в дальнейшем будут использоваться при сборке смартфонов iPhone 2021 года. Похоже, что BOE может стать вторым крупным поставщиком компании.

Первым является Samsung, которая по-прежнему продолжает удовлетворять основную часть потребностей Apple в OLED. Следовательно, LG Display будет переведён на третье место, а Japan Display будет поставлять небольшие OLED-дисплеи, предназначенные для смарт-часов Apple Watch.

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А учитывая слухи о том, что все модели линейки iPhone 12 будет оснащены OLED-дисплеями, вероятно в 2020 году Apple может заказать большое количество таких дисплеев. Но пока неизвестно, будет ли часть из них изготовлена BOE. Напомним, что дисплеями данного производителя пользуется и Huawei.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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