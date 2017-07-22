Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100 получил 2-кратный прирост производительности
05 января 2020, 12:15
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Уже совсем скоро в продаже появится новый планшет серии CHUWI Hi10 - Hi10 X. Новинка, оснащённая процессором Gemini Lake N4100, может похвастаться заметным приростом производительности. А 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти eMMC расширяют возможности использования и подходят для офисной работы и развлечений.
Значительные улучшения «железа»
Hi10X оснащён процессором Intel N4100, построенном на 14-нм техпроцессе и имеющим тактовую частоту до 2,4 ГГц. Общая производительность планшета увеличилась на 100% по сравнению с предыдущей моделью на базе Atom Z8350. Мощный процессор делает его подходящим для различных задач. Кроме того, он может плавно декодировать видео 4K с помощью графического процессора UHD Graphics 600 девятого поколения. Hi10 X обладает высокой вычислительной мощностью при низком энергопотреблении, что является наилучшим сочетанием производительности и времени автономной работы.
Hi10 X оснащён улучшенной оперативной памятью LP DDR4 объёмом 6 Гбайт, которая работает быстрее, а увеличенный объём встроенной памяти помимо прочего увеличивает возможности многозадачности. Объём его памяти достигает 128 Гбайт и может быть расширен картами TF ёмкостью до 128 Гбайт, что может полностью удовлетворить ежедневные потребности.
Производительность в бенчмарках
Согласно данным CPU-Z, оценка процессора Intel N4100 составляет 126,3 при однопоточной и 486,9 при многопоточной работе, что намного лучше, чем у Atom Z8350.
Планшет вдвое быстрее Atom Z8350 в бенчмарке GeekBench 4, показывая в нём результат в 1730 и 5244 баллов при одно- и многопоточном тестировании. Его результат в openCL - 12500.
В других бенчмарках, таких как CineBench R15, Intel N4100 также работает быстрее, и может похвастаться почти на 100% выросшей производительностью.
Всё это говорит о том, что Hi10 X получил значительные улучшения памяти и заметно выросшую производительность, что расширяет возможности использования планшета.
Между тем, 10,1-дюймовый FHD IPS-экран, два порта USB Type-C, цельнометаллический корпус и другие великолепные характеристики делают Hi10X самым достойным планшетом серии Hi10.