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Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100 получил 2-кратный прирост производительности

05 января 2020, 12:15


На правах рекламы.

Уже совсем скоро в продаже появится новый планшет серии CHUWI Hi10 - Hi10 X. Новинка, оснащённая процессором Gemini Lake N4100, может похвастаться заметным приростом производительности. А 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти eMMC расширяют возможности использования и подходят для офисной работы и развлечений.

Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100


Значительные улучшения «железа»

Hi10X оснащён процессором Intel N4100, построенном на 14-нм техпроцессе и имеющим тактовую частоту до 2,4 ГГц. Общая производительность планшета увеличилась на 100% по сравнению с предыдущей моделью на базе Atom Z8350. Мощный процессор делает его подходящим для различных задач. Кроме того, он может плавно декодировать видео 4K с помощью графического процессора UHD Graphics 600 девятого поколения. Hi10 X обладает высокой вычислительной мощностью при низком энергопотреблении, что является наилучшим сочетанием производительности и времени автономной работы.

Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100


Hi10 X оснащён улучшенной оперативной памятью LP DDR4 объёмом 6 Гбайт, которая работает быстрее, а увеличенный объём встроенной памяти помимо прочего увеличивает возможности многозадачности. Объём его памяти достигает 128 Гбайт и может быть расширен картами TF ёмкостью до 128 Гбайт, что может полностью удовлетворить ежедневные потребности.

Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100


Производительность в бенчмарках

Согласно данным CPU-Z, оценка процессора Intel N4100 составляет 126,3 при однопоточной и 486,9 при многопоточной работе, что намного лучше, чем у Atom Z8350.

Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100


Планшет вдвое быстрее Atom Z8350 в бенчмарке GeekBench 4, показывая в нём результат в 1730 и 5244 баллов при одно- и многопоточном тестировании. Его результат в openCL - 12500.

Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100

Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100


В других бенчмарках, таких как CineBench R15, Intel N4100 также работает быстрее, и может похвастаться почти на 100% выросшей производительностью.

Планшет CHUWI Hi10X на базе Intel N4100


Всё это говорит о том, что Hi10 X получил значительные улучшения памяти и заметно выросшую производительность, что расширяет возможности использования планшета.

Между тем, 10,1-дюймовый FHD IPS-экран, два порта USB Type-C, цельнометаллический корпус и другие великолепные характеристики делают Hi10X самым достойным планшетом серии Hi10.

Подробнее о Hi10X можно узнать по ссылке.



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