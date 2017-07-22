NVIDIA и ASUS представили результат совместной работы - высокопроизводительный монитор с разрешением 1080p. Новинка будет выпускаться под названием ASUS ROG Swift 360.
Новинка получила в свое распоряжение 24,5-дюймовый дисплей AU Optronics с частотой обновления 360 Гц. Такой показатель частоты обновления превышает среднюю частоту обновления игровых мониторов на 50%. К сожалению NVIDIA не раскрывает, какой тип дисплея используется в ASUS ROG Swift 360, однако во всех ранее выпущенных 24,5-дюймовых мониторах ASUS использовался TN-дисплей, из чего можно сделать вывод о его использовании и в данной модели.
На данный момент разработчики не раскрывают полную информацию о новинке, однако стало известно, что ASUS ROG Swift 360 получил контроллер дисплея монитора от NVIDIA и поддержку технологии G-Sync, что позволит оптимально синхронизировать частоту обновления дисплея с выводом кадров видеокартой, что в свою очередь снизит вероятность появления разрывов, мерцаний и артефактов при использовании видеокарты от NVIDIA. К сожалению, ASUS ROG Swift 360 получил не очень высокое для современных мониторов премиум класса разрешение 1080p, однако стоит заметить, что поддержание столь высокой частоты обновления потребует огромное количество ресурсов даже от самой современной видеокарты.
Новинка найдет своего пользователя как среди профессиональных киберспортсменов, для которых ускорение частоты обновления на 50% даст неоспоримое преимущество, так и для рядовых любителей соревновательных игр. На данный момент не объявлена дата появления ASUS ROG Swift 360 в продаже, как и предположительная цена новинки.
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