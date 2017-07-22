AMD официально представила семейство мобильных 7 нм процессоров Ryzen 4000 Renoir. В линейку вошли как маломощные процессоры серии U с TDP 15 Вт, так и высокопроизводительные представители серии H с TDP 45 Вт.
Семейство процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir в первую очередь ориентировано для использования в ноутбуках. В сравнении с процессорами предыдущего поколения новая линейка получила в свое распоряжение ядра Zen 2, также Ryzen 4000 имеют более высокую производительность и обладают более высокими тактовыми частотами. Стоит отметить, что использование новой архитектуры AMD 7 нм Zen 2 позволяет увеличить количество ядер и потоков и улучшить энергоэффективность новых процессоров. Процессоры AMD Ryzen 4000 получили поддержку памяти LDDR4x и более современную встроенную графику Vega.
Флагманом нового модельного ряда процессоров стал AMD Ryzen 9 4900H, который получил в свое распоряжение 8 ядер/16 потоков при TDP 45 Вт, однако точных данных о возможностях новинки представителем разработчика на данный момент обнародовано не было. Можно предположить, что процессор обладает настолько впечатляющими характеристиками, что будет представлен отдельно. AMD Ryzen 7 4800H также получил в свое распоряжение 8 ядер/16 потоков с базовой тактовой частотой 2,9 ГГц и 4,2 ГГц в режиме Boost при TDP 45 Вт. Благодаря впечатляющей производительности новинка превосходить флагманский процессор своего основного конкурента Intel Core i7-9700K, обладающий 8 ядрами/8 потоками. В тестах Cinebench и 3DMark представитель от AMD показал впечатляющие вычислительные возможности на голову обойдя оппонента. Еще одним представителе серии H стал процессор AMD Ryzen 5 4600H, получивший 6 ядер/12 поток с базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и 4,0 ГГц в режиме Boost.
Если в серию H вошло три процессора, то серию U пополнило сразу 6 процессоров как с поддержкой многопоточности, так и без таковой. Флагманом серии U стал процессор Ryzen 7 4800U, имеющий 8 ядер/16 потоков с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц и 4,2 ГГц в режиме Boost. Производительность новинки можно сравнить с 10 нм процессором Intel Core i7-1065G7 серии Ice Lake. Если в одноядерном режиме производительность представителя AMD превзошла производительность оппонента лишь на 4%, то в многоядерном режиме Ryzen 7 4800U имел почти двукратное преимущество над процессором от Intel, встроенная графика нового процессора от AMD также показала себя лучше встроенной графики Intel Core i7-1065G7.
Процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir появятся уже в первом квартале 2020 года. На данный момент известно уже более 100 моделей ноутбуков, которые появятся в текущем году, имея в своей основе процессоры новой линейки.
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