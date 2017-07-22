Как и ожидалось, в рамках выставки CES 2020 Amazfit представила свои новые смарт-часы - Amazfit T-Rex. Новинка прошла 12 испытаний на качество военного стандарта (MIL-STD-810G) и легко способна выдерживать экстремальные условия.
Если быть точным, то новые Amazfit T-Rex могут сохранять работоспособность при температурах от - 40 до + 70 градусов Цельсия, а также смарт-часы прошли 240-часовое испытание горячим паром и тест на воздействие кислотой и щёлочью в течение 96 часов.
Переходя к характеристикам, Amazfit T-Rex оснащены 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией Always-on-display, разрешением 360 x 360 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 3. Наряду с оптическим монитором сердечного ритма (PPG) устройство также оснащено 3-осевым Акселерометром и геомагнитным датчиком. Среди прочего имеется поддержка Bluetooth 5.0 LE и GPS + ГЛОНАСС и совместим с устройствами на базе Android 5.0 и iOS 10.0 или более поздних версий.
Также Amazfit T-Rex поддерживают 14 спортивных режимов, имеют водонепроницаемый корпус 5ATM, оптический датчик BioTracker PPG для круглосуточного мониторинга сердечного ритма и обеспечивает быстрое оповещение в случае обнаружение сбоев. Ёмкость батареи составляет 390 мАч, которая способна обеспечить до 20 дней автономной работы от одной зарядки.
Amazfit T-Rex доступны в пяти цветах: чёрный, серый, камуфляж, зелёный и хаки. Цена на новинку составляет $140 (9 000 руб).
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