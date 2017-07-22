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CES 2020: анонс ноутбуков Acer Swift 3 на новейших процессорах AMD Ryzen 4000 и Intel Core

08 января 2020, 10:10


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Компания Acer расширила популярную ультрапортативную серии Swift 3 двумя новыми ноутбуками - 13,5-дюймовой моделью SF313-52/G с новейшими процессорами Intel Core десятого поколения, и 14-дюймовой SF314-42 на базе мобильных процессоров последнего поколения AMD Ryzen серии 4000.

анонс ноутбуков Acer Swift 3 на новейших процессорах AMD Ryzen 4000 и Intel Core


Acer Swift 3 SF313-52/G выполнен в элегантном металлическом корпусе толщиной всего 15,95 мм и имеет вес 1,19 кг. Благодаря тонким рамкам 13,3" дисплей ноутбука занимает 83,65% площади его крышки. При этом он обеспечивает 100% охват цветового пространства sRGB, а клавиатура с подсветкой позволяет без проблем печатать в темноте.

анонс ноутбуков Acer Swift 3 на новейших процессорах AMD Ryzen 4000 и Intel Core


За производительность ноутбука отвечает процессор вплоть до Intel Core i7-1065G7, работающий в паре с новейшей графикой NVIDIA. Его аккумулятора хватает до 16 часов автономной работы, а благодаря быстрой зарядке его 30-минутной подзарядки хватит на 4 часа работы.

анонс ноутбуков Acer Swift 3 на новейших процессорах AMD Ryzen 4000 и Intel Core


Ноутбук разрабатывался в рамках программы Project Athena, что гарантирует его быстрый отклик, мгновенное пробуждение и длительное временя работы без подзарядки. Гаджет оснащается сканером отпечатков пальцев, поддерживает функцию Windows Hello, интерфейс Thunderbolt 3 и 2-диапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax).

В свою очередь, Acer Swift 3 (SF314-42) чуть толще первой модели - 16,55 мм и весит немного больше - 1,2 кг. Он получил дисплей с диагональю 14 дюймов, новейшие процессоры AMD Ryzen 4000, до 16 Гбайт ОЗУ LPDDR4x, PCle SSD объёмом до 512 Гбайт и поддержку Wi-Fi 6 (802.11ax) и Windows Hello.

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Acer Swift 3 (SF313-52/SF313-52G) появится в продаже в январе по цене от 699 евро, а Swift 3 (SF314-42) можно будет купить в марте с ценником от 599 евро.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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