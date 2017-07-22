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Acer показала три игровых монитора линейки Predator

08 января 2020, 11:05


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Компания Acer представила три новых монитора линейки Predator, среди которых оказались 55-дюймовый Predator CG552K, 37,5-дюймовый Predator X38 и 32-дюймовый Predator X32.

Acer Predator X32


32-дюймовый монитор Predator X32 получил разрешение 3840x2160 пикселей, пиковую яркость 720 нит, частоту обновления 144 Гц и поддержку технологии NVIDIA G-SYNC Ultimate. Он сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1400, имеет mini LED подсветку с функцией локального затемнения (1152 зоны) и предлагает 10-битную матрицу с заводской калибровкой цветопередачи с Delta E<1, 99-процентным покрытием цветового пространства AdobeRGB и 89,5-процентным -- Rec2020.

Acer Predator X38


Acer Predator X38 может похвастаться 37,5-дюймовой изогнутой панелью с разрешением 3840x1600 пикселей и радиусом кривизны 2300 мм. Новый монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, заводскую калибровку с коэффициентом Delta E<1 и 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Он получил высокую частоту обновления 175 Гц и очень небольшое время отклика 1 мс.

Acer Predator CG552K


Наконец, Acer Predator CG552K оснащается 55-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3840x2160 пикселей. Он предлагает максимальную яркость 400 нит, точность цветопередачи с коэффициентом Delta E<1 и 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поддерживает технологию VRR при подключении через HDMI и при частоте обновления 120 Гц может похвастаться невероятно низким временем отклика 0,5 мс.

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Игровые мониторы Predator X32 и Predator X38 появятся в России во втором квартале 2020 года, а Predator CG552K - в третьем квартале.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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