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Анонс чипсета MediaTek Dimensity 800 с интегрированным 5G-модемом

08 января 2020, 12:05


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На CES 2020 MediaTek представила свой новейший чипсет серии Dimensity, куда уже вошли Dimensity 1000L и Dimensity 1000. Новый Dimensity 800 представляет собой решение среднего класса, обладает встроенным 5G-модемом и ориентирован на недорогие смартфоны.

Анонс чипсета MediaTek Dimensity 800


Так, Dimensity 800 включает в себя 7-нм 8-ядерный процессор с 4 ядрами Cortex A76, работающими на частоте 2,0 ГГц и 4 ядрам Cortex A55 на частоте 2,0 ГГц. Графика представлена Mali-G57MP4. Также чипсет оснащён технологией HyperEngine для улучшения игрового опыта. APU 3.0 обеспечивает до 2,4 TOPS производительности при работе с ИИ. Dimensity 800 способен поддерживать дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц, а также до 16 Гбайт ОЗУ LPDDR4x.

Тайваньский производитель утверждает, что Dimensity 800 имеет ISP флагманского уровня, поскольку он может поддерживать до четырёх камер. В частности, камеры с разрешением до 64 Мп и двойную с разрешением 32 Мп + 16 Мп. Также компания добавила поддержку алгоритмов для фокусировки, автоэкспозиции, автоматического баланса белого, подавления шума, распознавания лиц и HDR.

Чипсет Dimensity 800 5G поддерживает агрегацию двух несущих полос частот, что обеспечивает на 30% более широкий охват. Кроме того, имеется поддержка многорежимных 2G / 3G / 4G и динамическое разделение спектра, сетей 5G с частотой ниже 6 ГГц. Чипсет обеспечивает скорость скачивания до 3,5 Гбит/с и скорость загрузки до 1,25 Гбит/с. Но нет возможности комбинации двух SIM-карт с 5G.

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С точки зрения технических характеристик, Dimensity 800 станет хорошим конкурентом Qualcomm Snapdragon 765 / 765G. Ожидается, что первые смартфоны на базе Dimensity 800 будут выпущены до конца первой половины 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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