На CES 2020 MediaTek представила свой новейший чипсет серии Dimensity, куда уже вошли Dimensity 1000L и Dimensity 1000. Новый Dimensity 800 представляет собой решение среднего класса, обладает встроенным 5G-модемом и ориентирован на недорогие смартфоны.
Так, Dimensity 800 включает в себя 7-нм 8-ядерный процессор с 4 ядрами Cortex A76, работающими на частоте 2,0 ГГц и 4 ядрам Cortex A55 на частоте 2,0 ГГц. Графика представлена Mali-G57MP4. Также чипсет оснащён технологией HyperEngine для улучшения игрового опыта. APU 3.0 обеспечивает до 2,4 TOPS производительности при работе с ИИ. Dimensity 800 способен поддерживать дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц, а также до 16 Гбайт ОЗУ LPDDR4x.
Тайваньский производитель утверждает, что Dimensity 800 имеет ISP флагманского уровня, поскольку он может поддерживать до четырёх камер. В частности, камеры с разрешением до 64 Мп и двойную с разрешением 32 Мп + 16 Мп. Также компания добавила поддержку алгоритмов для фокусировки, автоэкспозиции, автоматического баланса белого, подавления шума, распознавания лиц и HDR.
Чипсет Dimensity 800 5G поддерживает агрегацию двух несущих полос частот, что обеспечивает на 30% более широкий охват. Кроме того, имеется поддержка многорежимных 2G / 3G / 4G и динамическое разделение спектра, сетей 5G с частотой ниже 6 ГГц. Чипсет обеспечивает скорость скачивания до 3,5 Гбит/с и скорость загрузки до 1,25 Гбит/с. Но нет возможности комбинации двух SIM-карт с 5G.
С точки зрения технических характеристик, Dimensity 800 станет хорошим конкурентом Qualcomm Snapdragon 765 / 765G. Ожидается, что первые смартфоны на базе Dimensity 800 будут выпущены до конца первой половины 2020 года.
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