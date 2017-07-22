Во время своей презентации на выставке CES 2020 Intel продемонстрировала следующее поколение мобильных процессоров, которые известны под кодовым названием Tiger Lake. Новинки являются последователями процессоров Ice Lake, которые были представлены в прошлом году, а это значит, что они также выполнены с применением 10-нм+ техпроцесса.
И хотя компания не поделилась подробностями о Tiger Lake, она отметила, что стоит ждать улучшений в плане ИИ и производительности графики. В частности, было упомянуто о двузначном приросте производительности процессора, а также об огромном скачке в производительности графики благодаря новой графической архитектуре Xe. Tiger Lake также будут первыми процессорами, которые получат встроенную поддержку Thunderbolt 4, обещая в четыре раза большую пропускную способность USB 3. Intel кратко продемонстрировала это на игре Warframe.
Ожидается, что новые процессоры появятся в устройствах ближе к концу текущего года. Intel также представила свою первую материнскую плату для Tiger Lake, назвав её самой маленькой материнской платой в своём роде из когда-либо созданных.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".