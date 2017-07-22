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CES 2020: анонс ноутбука Acer ThinkBook Plus с двумя дисплеями

08 января 2020, 14:15


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Компания Lenovo привезла на CES 2020 новую модель линейки ThinkBook - ThinkBook Plus. Ноутбук получил сразу два дисплея, заметно увеличивающих возможности многозадачности и повышающий концентрацию пользователя и эффективность его работы.

анонс ноутбука Acer ThinkBook Plus с двумя дисплеями


Lenovo ThinkBook Plus использует основной 13,3-дюймовый дисплей с Full HD разрешением и дополнительный 10,8-дюймовый экран e-Ink Cover, позволяя создавать иллюстрации и диаграммы с помощью цифрового пера Lenovo Precision Pen, а также получать необходимые уведомления даже при закрытой крышке ноутбука.

анонс ноутбука Acer ThinkBook Plus с двумя дисплеями


В кнопку питания ноутбука встроен сканер отпечатков пальцев, затвор камеры гарантирует, что вас увидят только тогда, когда вы сами этого захотите, а ещё больше уровень безопасности работы с ноутбуком повышает шифрование dTPM 2.0. Среди предусмотренных в ноутбуке интерфейсов имеются Wi-Fi 6, Bluetooth 5, USB 3.1 Gen 2 Type-C, USB 3.0 Type-A, HDMI 1.4b и 3,5-мм аудиоразъём.

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При всём этом ноутбук построен на процессорах Intel Core 10-го поколения, оснащается до 16 Гбайт ОЗУ DDR, M.2 SSD объёмом до 512 Гбайт и памятью Intel Optane H10, динамиками Harman и сертифицированными Skype микрофонами. Функция Modern Standby обеспечивает получение электронной почты и обновлений даже при закрытой крышке ноутбука. На внешнем экране устройства могут отображаться встречи в календаре, сообщения и даже уникальная заставка, персонализирующая дизайн задней крышки ноутбука.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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