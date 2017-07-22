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Seagate представила свои новинки на CES 2020

08 января 2020, 15:10


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В рамках выставки CES 2020 компания Seagate представила новую модульную СХД Lyve Drive Mobile System. Новинка предназначена для управления данными предприятий облаков и периферии. Так, Lyve Drive Mobile System представляет собой набор модульных решений для хранения данных. Seagate продемонстрировала ещё несколько продуктов, которые войдут в ту же линейку.

Новинки Seagate на CES 2020


Среди них стоит отметить высокоскоростные карты CFexpress ёмкостью 1 Тбайт и портативный картридер. Автономное решение для хранения и транспортировки данных обеспечит их легкую загрузку с DAS, NAS и других внешних хранилищ. В зависимости от типа используемого накопителя Lyve Drive Shuttle представлен в разных ёмкостях до 16 Тбайт.

Новинки Seagate на CES 2020


Новинки Seagate на CES 2020


Lyve Drive Mobile Array представляет собой защищённое мобильное решение. Новинка оснащена шестью 18-терабайтными жесткими дисками Exos на основе технологии термомагнитной записи с нагревом носителя HAMR. Общая ёмкость составляет 108 Тбайт. Представленный гибко настраиваемый высокопроизводительный массив с четырьмя отсеками оснащён жестким диском корпоративного класса Seagate Exos 2X14.

Новинки Seagate на CES 2020


И, наконец, компания показала высокопроизводительный монтируемый в 4U стойку хаб для приема данных, оснащённый двумя массивами Lyve Drive, которые обеспечивают высокоскоростной перенос данных непосредственно в структуру центра обработки данных без использования кабелей.

Также Seagate пополнила линейку игровых накопителей, представив Seagate FireCuda Gaming SSD и BarraCuda Fast SSD. Так, FireCuda Gaming SSD создан для использования с новой док-станцией Seagate FireCuda Gaming Dock и разработан специально для геймеров на базе твердотельного накопителя премиум-класса Seagate FireCuda NVMe 510 в сочетании с новейшей технологией SuperSpeed USB 20 Гбит/с. Скорость чтения составляет до 2000 Мбайт/с. Доступен накопитель в версиях на 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Новинки Seagate на CES 2020


BarraCuda Fast SSD доступен в тех же конфигурациях. Скорость чтения/записи достигает 540 Мбайт/с. Также новинка оснащена портом USB 3.1 Gen2 Type-C. Устройство можно использовать и с ПК, и с Mac сразу после распаковки, а программа Seagate Toolkit обеспечивает удобное резервное копирование и синхронизацию. В подарок предлагается двухмесячная подписка на Adobe Creative Cloud.

Новинки Seagate на CES 2020


Seagate FireCuda Gaming SSD имеет гарантию 5 лет и появится в продаже в марте по ценам $190 (12 000 руб), $260 (16 000 руб) и $500 (31 000 руб) за версии на 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт соответственно. На Seagate BarraCuda Fast SSD предлагается трёхлетняя ограниченная гарантия, а в продаже он появится в феврале. Стоимость на те же конфигурации равна $95 (6 000 руб), $170 (10 500 руб) и $300 (18 500 руб).

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Помимо уже перечисленных новинок, на данном мероприятии компания показала маршрут прохождения данных от создания на конечной точке до извлечения знаний на периферии и последующего долговременного хранения в центре. Также был продемонстрирован следующий этап эволюции данных - переход от изолированных дисковых накопителей к новому цифровому миру, в котором системы, программное обеспечение и хранилища слаженно взаимодействуют, обеспечивая реализацию скрытого в данных потенциала для развития бизнеса.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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