На выставке CES 2020 помимо процессоров Tigel Lake компания Intel рассказала и о своей новой дискретной видеокарте DG1, выход которой также ожидает в текущем году.
И хотя Intel опять же не пожелала поделиться более подробной информацией о новой видеокарте, она всё же продемонстрировала её возможности на примере игры Destiny 2. Компания также отметила, что DG1 поддерживает работу HD-игр без всяких проблем. Неизвестно пока то, как она будет работать с современными играми или играми AAA класса.
Известно, что видеокарта DG1 выполнена на базе архитектуры Xe и, по словам производителя, будет в два раза мощнее, чем нынешнее поколение, что будет очень важно для геймеров. По слухам DG1 получит 96 исполнительных блоков и 768 потоковых процессора и будет использоваться в ноутбуках совместно с процессорами Tigel Lake.
Как уже отмечалось, пока неизвестно точной даты выхода дискретной видеокарты, но, определённо, более подробные данные появятся в ближайшее время.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".