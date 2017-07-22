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Игровые новинки от Lenovo на выставке CES 2020

08 января 2020, 16:25


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На крупнейшей выставке CES 2020 компания Lenovo показала свои новинки, куда вошли игровые ноутбуки и мониторы, которые будут интересны и обычному пользователю ПК.

Lenovo показала новинки на CES 2020


Среди новинок оказался портативный ноутбук Lenovo Legion Y740S, который на сегодняшней день является самым тонким и лёгким игровым ноутбуком компании. Не несмотря на это процессоры Intel Core i9 10-го поколения с тактовой частотой более 5 ГГц, а функция Q-Control позволит пользователям переключать режимы работы простым нажатием клавиш Fn+Q. Отдельно стоит отметить и клавиатуру новинки, которая стала более износостойкой. Имеется и сканер отпечатков пальцев.

Lenovo показала новинки на CES 2020


Lenovo показала новинки на CES 2020


Также Lenovo Legion Y740S оснащён 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с полноценным цветовым спектром sRGB, яркостью до 600 нит, технологией Dolby Vision и частотой обновления кадров в 60 Гц. Объём оперативной памяти равен до 32 Гбайт DDR4 плюс 1 Тбайт встроенной памяти. Продуманный дизайн ноутбука обеспечивает эффективное охлаждение всех ключевых комплектующих. Имеются все необходимые разъёмы, включая Thunderbolt 3, который позволит подключить внешний графический процессор eGPU Lenovo Legion BoostStation. За качество звука отвечает технология Dolby Atmos.

Lenovo показала новинки на CES 2020


Также компания показала игровой монитор Legion Y25-25. Новинка получила 24,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, яркостью 400 нит, частотой обновления до 240 Гц, антибликовым покрытием и сертифицирован TÜV Rheinland Eye Comfort для снижения нагрузки на глаза. Для более качественного изображения имеется поддержка технологии AMD Radeon FreeSync. Эргономичная подставка поможет настроить угол наклона, высоту расположения и поворот, а крепление VESA позволяет установить дисплей на стену.

Lenovo показала новинки на CES 2020


Вторым монитором стал 31,5 дюймовый Lenovo G32qc безрамочного типа с разрешением QHD (2560 x 1440). Новинка обладает широким углом обзора, высокой яркостью и контрастом, благодаря чему обеспечивается максимально чёткое изображение.

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Lenovo также представила сверхмощный 27-дюймовый монитор Lenovo G27c с разрешением Full HD (1920 x 1080), частотой обновления 165 Гц и технологией AMD Radeon FreeSync. Монитор Lenovo G32qc поддерживает частоту обновления 144 Гц. Обе модели имеют время отклика 4 мс и изгиб 1500R, что гарантирует полное погружение в происходящее на экране.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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