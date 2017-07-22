В рамках выставки CES 2020 Samsung представила свой флагманский потребительский SSD - 980 PRO. Новинка стала первым накопителем компании с поддержкой интерфейса PCIe 4.0, который до сих пор был распространен только среди высокопроизводительных корпоративных версий.
К сожалению, информации о текущей новинке не так много. Скорость чтения составляет 6500 Мбайт/с, а скорость записи достигает 5000 Мбайт/с. Эти показатели несколько лучше, чем у текущих накопителей PCIe 4.0, использующих контроллер Phison E16. Но к концу года появится Phison E18 и другие контроллеры, предлагающие скорости около 7 Гбайт/с.
Доступная ёмкость накопителя будет варьироваться от 250 Гбайт до 1 Тбайт, что говорит о том, что Samsung по-прежнему использует микросхемы MLC с двухбитовыми ячейки, вместо TLC NAND. Судьба флагманской линейки продуктов SSD от Samsung была немного неясной, когда Samsung выпустила 970 EVO с NAND как и 970 EVO Plus, но так и не представила 970 PRO Plus.
К сожалению, информации о стоимости и доступности новинки пока нет. Вероятно, компания подселится этими данными несколько позже.
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