Samsung Electronics представила новые смартфоны серии Galaxy S и Galaxy Note - Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Новинки обладают премиальными функциями, среди которых стоит отметить впечатляющие возможности камеры, поддержка стилуса S Pen, мощный аккумулятор и иммерсивный дисплей.
Обе новинки получили 6,7-дюймовый безграничный Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, а в случае с Galaxy S10 Lite - это Super AMOLED Plus. А основе Galaxy S10 Lite лежит чипсет Snapdragon 855, а Galaxy Note10 Lite оснащён Exynos 9810 с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флэш-памяти в обоих случаях.
Говоря об оптике, Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с 5 Мп макрообъективом, 48 Мп датчиком с широкоугольным объективом и 12 Мп датчиком со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 123 градуса. Также имеется новая система оптической стабилизации изображения Super Steady OIS. В сочетании с режимом Super Steady последняя функция обеспечивает большую стабильность при съёмке экшн-фото и видео. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп.
Смартфон Galaxy Note10 Lite также имеет тройную камеру, в состав которой входят датчик со сверхширокоугольным объективом и датчик с широкоугольным объективом, а также телефото-объектив и все с разрешением 12 Мп. Фронтальная камера получила те же 32 Мп. Отличительной особенностью данной новинки стала поддержка стилуса S Pen. Поддержка Bluetooth Low-Energy (BLE) позволяет переключать слайды презентации, управлять видеоконтентом или делать снимки с помощью S Pen. Управление жестами Air Command предоставляет быстрый и лёгкий доступ к необходимым функциям стилуса.
Ёмкость батареи Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite составляет 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Имеются сервисы Samsung, включая Bixby, Samsung Pay и Samsung Health.
В продаже в России Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite появятся в средине января 2020 года в чёрном, синем, белом цветах для Galaxy S10 Lite и чёрном, красном и белом цветах для Note10 Lite. Рекомендованная цена на Galaxy S10 Lite составляет 44 990 руб, а Note10 Lite обойдется в 39 990 руб.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".