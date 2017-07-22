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Samsung T7 Touch: портативный твердотельный накопитель со сканером отпечатка пальцев

08 января 2020, 21:33


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Samsung официально анонсировала семейство портативных твердотельных накопителей T7 с увеличенной скоростью передачи данных и наличием сканера отпечатка пальцев в версии T7 Touch.

Samsung T7 Touch: портативный твердотельный накопитель со сканером отпечатка пальцев


Новинка от Samsung представляет собой портативный твердотельный накопитель, выполненный в элегантном компактном корпусе. Твердотельный накопитель T7 может предложить скорость последовательного чтения 1050 Мб/с и скорость последовательной записи 1000 Мб/с, что вдвое быстрее, чем у его предшественника твердотельного накопителя T5. Новинка поддерживает работу с USB 3.2 Gen 2. Версия накопителя T7 Touch кроме высокой скорости передачи данных и отличной эргономики устройства может предложить защиту данных пользователя, которая обеспечивается наличием сканера отпечатка пальцев, а также защиту паролем с 256-аппаратным шифрованием AES.

Samsung T7 Touch: портативный твердотельный накопитель со сканером отпечатка пальцев


Портативный твердотельный накопитель T7 обладает крайне небольшими габаритами 85х57х8 мм, при этом корпус устройства выполнен из алюминия, что помогает защитить устройство от механических повреждений. Новинка появится на рынке в трех вариациях, отличающихся объемом: 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. В комплект поставки устройства входит кабель USB Type C-C и кабель USB Type C-A.

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В продаже Samsung T7 Touch появится в конце этого месяца. За версию 500 Гб попросят $129,99 (8 000 рублей), за 1 Тб - $229,99 (14 200 рублей), за 2 Тб - $399,99 (20 400 рублей). О дате выхода и предположительных ценах портативного твердотельного накопителя без сканера отпечатка пальцев на данный момент информации нет.



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