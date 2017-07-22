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CES 2020: Alienware показала игровую приставку Concept UFO

09 января 2020, 15:55


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Бренд Alienware, принадлежащий компании Dell, показал новую игровую приставку, которая получила название Concept UFO. Так, новинка представляет собой портативное игровое устройство на базе одного из процессоров Intel Core 10-го поколения с 8-дюймовым экраном и съёмными контроллерами.

Alienware показала игровую приставку Concept UFO


Более подробной информацией бренд не поделился, но сделал несколько замечаний по поводу использования новейшего графического процессора Intel. Учитывая, что Intel представила свою первую дискретную графику DG1, есть некоторые предположения, что Concept UFO может быть концептуальным устройством Xe. Однако стоит отметить, что нет никаких доказательств, что DG1 выйдет в 2020 году. В любом случае, Dell и Alienware пока что молчат по этому поводу.

Alienware показала игровую приставку Concept UFO


Говоря о внешнем виде новинки, Concept UFO выполнена в белом цвете с чёрными клавишами, а джойстики имеют круговую подсветку. Одним из наиболее интересных элементов является то, что игровая приставка имеет съёмные контроллеры, которые очень похожи на Joy-Cons у Nintendo Switch. На задней панели имеется подставка. Ещё одна интересная особенность заключается в том, что Concept UFO можно подключить к внешнему монитору.

Alienware показала игровую приставку Concept UFO


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Как уже отмечалось, более точные характеристики пока неизвестны. Но, стоит отметить, что это достаточно интересная задумка, и должна вызвать интерес у геймеров.



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