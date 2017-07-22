Бренд Alienware, принадлежащий компании Dell, показал новую игровую приставку, которая получила название Concept UFO. Так, новинка представляет собой портативное игровое устройство на базе одного из процессоров Intel Core 10-го поколения с 8-дюймовым экраном и съёмными контроллерами.
Более подробной информацией бренд не поделился, но сделал несколько замечаний по поводу использования новейшего графического процессора Intel. Учитывая, что Intel представила свою первую дискретную графику DG1, есть некоторые предположения, что Concept UFO может быть концептуальным устройством Xe. Однако стоит отметить, что нет никаких доказательств, что DG1 выйдет в 2020 году. В любом случае, Dell и Alienware пока что молчат по этому поводу.
Говоря о внешнем виде новинки, Concept UFO выполнена в белом цвете с чёрными клавишами, а джойстики имеют круговую подсветку. Одним из наиболее интересных элементов является то, что игровая приставка имеет съёмные контроллеры, которые очень похожи на Joy-Cons у Nintendo Switch. На задней панели имеется подставка. Ещё одна интересная особенность заключается в том, что Concept UFO можно подключить к внешнему монитору.
Как уже отмечалось, более точные характеристики пока неизвестны. Но, стоит отметить, что это достаточно интересная задумка, и должна вызвать интерес у геймеров.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".