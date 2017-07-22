Бренд Satechi официально представил портативное зарядное устройство Pro USB-C PD мощностью 108 Вт. Новинка способна заряжать сразу несколько устройств одновременно.
В частности, Pro USB-C PD может заряжать до 4 девайсов одновременно, благодаря наличию двух портов USB-C (90 Вт и 18 Вт) и двух USB-A. Стоит отметить, что новое зарядное устройство способно заряжать и новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro, который официально рассчитан на 96 Вт.
Кроме того, 108-Вт Pro USB-C PD поддерживает напряжение от 100 до 240 вольт. Внешнее новинка имеет классический дизайн без лишних деталей и готова обеспечить максимальное удобство при использовании. Согласно официальным замечаниям Satechi, особое внимание было уделено безопасности, поскольку зарядное устройство изготовлено из термостойких материалов для предотвращения повреждений, вызванных перегревом.
Зарядное устройство Satechi Pro USB-C PD уже появилось в продаже по цене $80 (5 000 руб).
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