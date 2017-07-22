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Satechi представил зарядное устройство мощностью 108 Вт

09 января 2020, 16:37


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Бренд Satechi официально представил портативное зарядное устройство Pro USB-C PD мощностью 108 Вт. Новинка способна заряжать сразу несколько устройств одновременно.

Satechi представил зарядное устройство Pro USB-C PD


В частности, Pro USB-C PD может заряжать до 4 девайсов одновременно, благодаря наличию двух портов USB-C (90 Вт и 18 Вт) и двух USB-A. Стоит отметить, что новое зарядное устройство способно заряжать и новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro, который официально рассчитан на 96 Вт.

Satechi представил зарядное устройство Pro USB-C PD


Кроме того, 108-Вт Pro USB-C PD поддерживает напряжение от 100 до 240 вольт. Внешнее новинка имеет классический дизайн без лишних деталей и готова обеспечить максимальное удобство при использовании. Согласно официальным замечаниям Satechi, особое внимание было уделено безопасности, поскольку зарядное устройство изготовлено из термостойких материалов для предотвращения повреждений, вызванных перегревом.

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Зарядное устройство Satechi Pro USB-C PD уже появилось в продаже по цене $80 (5 000 руб).



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