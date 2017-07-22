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В сети появились характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6 5G

09 января 2020, 18:05


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Как известно, приближается запуск планшета Samsung Galaxy Tab S6 5G, и в связи с этим в базе данных Android Enterprise появились ключевые характеристики будущей новинки.

Характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6 5G


В частности, в Android Enterprise планшет значится как SM-T866N. Среди его характеристик указано, что Galaxy Tab S6 5G будет оснащён 10,5-дюймовым дисплеем. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт плюс 128 Гбайт флэш-памяти. За работу планшета будет отвечать Android 9 Pie с фирменной прошивкой Samsung One UI.

Вышеупомянутые характеристики Galaxy Tab S6 5G точно соответствуют версии 4G LTE/Wi-Fi. Получается, что также будет доступен вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флэш-памяти. Samsung недавно подтвердила, что Galaxy Tab S6 5G будет официально представлен в первом квартале этого года и также станет первым в мире планшетом с поддержкой 5G-сетей.

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Напомним, что 4G LTE / Wi-Fi версия Galaxy Tab S6 имеет 10,5-дюймовый S-AMOLED-дисплей с разрешением 1600 x 2560 пикселей, чипсет Snapdragon 855, двойную заднюю камеру с разрешением 13 Мп и 5 Мп, батарею ёмкостью 7040 мАч с поддержкой 15 Вт быстрой зарядки и поддерживает работу со стилусом S Pen.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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