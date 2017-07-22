В то время как AMD представляет линейку процессоров, основанных на 7 нм техпроцессе, Intel готовиться выпустить в этом году процессоры Comet Lake-S для настольных ПК, основанные на 14 нм техпроцессе.
Процессоры Comet Lake-S получат сокет LGA-1200 и смогут работать с материнскими платами, основанными на чипсете Z490. Согласно существующим слухам у процессоров Intel данной линейки были обнаружены проблемы, связанные с энергопотреблением. У флагманского процессора Intel Core i9-10900K, получившего в свое распоряжение 10 ядер/20 потоков, заявленный уровень TDP в сравнении с предшественником увеличился с 95 Вт до 125 Вт. Производитель заверяет, что при максимальной загрузке TDP процессора достигает 250 Вт, однако согласно неподтвержденным данным, полученным от производителей материнских плат, его TDP превышает значение в 300 Вт. Такой высокий показатель косвенно подтверждается тем фактом, что процессор имеет 10 ядер с тактовой частотой от 4,8 ГГц до 4,9 ГГц в многоядерном режиме Turbo при использовании архитектуры, основанной на 14 нм техпроцессе.
Стоит отметить, что чипсет Z490 разрабатывался с расчетом на более высокое энергопотребление используемого оборудования. Однако для охлаждения настолько мощных процессоров понадобиться дорогостоящая система охлаждения.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".