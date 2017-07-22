Фитнес-трекеры Xiaomi серии Mi Band получили большую популярность среди покупателей. Согласно новым отчётам, предстоящий Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый дисплей и NFC-модуль в международной версии.
Ранее Xiaomi представила Mi Band 4 по довольно привлекательной цене и с отличным набором характеристик. Однако, в отличие от модели, продаваемой в Китае, международная версия фитнес-трекера не получила NFC. С будущим Mi Band 5 компания решила восполнить это упущение. Также новинка получит AMOLED-дисплей, который, как сообщается, будет отличаться улучшенной яркостью и контрастностью.
Кроме того, включение поддержка NFC станет большим плюсом, поскольку в этот раз будут поддерживаться и другие способы оплаты, такие как Google Pay. Ранее Mi Band 4 поставлялся только с Mi Pay от Xiaomi. В настоящее время Mi Band 3 и Mi Band 4 в Китае являются одними из немногих носимых устройств Xiaomi с поддержкой NFC. Поскольку технология становится всё более популярной благодаря улучшенной инфраструктуре, NFC станет очень важным в современной жизни.
Xiaomi Mi Band 5 будет стоить примерно 179 юаней ($26 или 1 600 руб), хотя цены могут варьироваться в зависимости от разных регионов и стран.
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