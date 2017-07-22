РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi Mi Band 5 приписывают 1,2-дюймовы дисплей и NFC в международной версии

10 января 2020, 09:02


Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 с приятной скидкой

Фитнес-трекеры Xiaomi серии Mi Band получили большую популярность среди покупателей. Согласно новым отчётам, предстоящий Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый дисплей и NFC-модуль в международной версии.

Xiaomi Mi Band 5 получит NFC в международной версии


Ранее Xiaomi представила Mi Band 4 по довольно привлекательной цене и с отличным набором характеристик. Однако, в отличие от модели, продаваемой в Китае, международная версия фитнес-трекера не получила NFC. С будущим Mi Band 5 компания решила восполнить это упущение. Также новинка получит AMOLED-дисплей, который, как сообщается, будет отличаться улучшенной яркостью и контрастностью.

Xiaomi Mi Band 5 получит NFC в международной версии


Кроме того, включение поддержка NFC станет большим плюсом, поскольку в этот раз будут поддерживаться и другие способы оплаты, такие как Google Pay. Ранее Mi Band 4 поставлялся только с Mi Pay от Xiaomi. В настоящее время Mi Band 3 и Mi Band 4 в Китае являются одними из немногих носимых устройств Xiaomi с поддержкой NFC. Поскольку технология становится всё более популярной благодаря улучшенной инфраструктуре, NFC станет очень важным в современной жизни.

Большая скидка на монитор HP 24o


Xiaomi Mi Band 5 будет стоить примерно 179 юаней ($26 или 1 600 руб), хотя цены могут варьироваться в зависимости от разных регионов и стран.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • CES 2020: анонс защищённых смарт-часов Amazfit T-Rex
  • Утечка о Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: стоимость и характеристики смартфонов
  • Xiaomi представила новые смарт-часы Watch Color
  • Выход Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition откладывается: компания приносит свои извинения
  • Продукты новой серии Amazfit T-Rex покажут 1 января

    • следующая новость
    CES 2020: Gigabyte представила новую линейку игровых мониторов

    предыдущая новость
    Слухи: энергопотребление Intel Core i9-10900K может превышать 300 Вт

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные события 2019 года
    Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT Обзор смартфона Honor 20S Лучший процессор для игр Главные события 2019 года
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 января, 2020

    MSI MAG X570 Tomahawk WiFi: недорогая материнская плата на базе чипсета x570

    Представитель Xiaomi раскрыл стоимость и дату запуска смартфона Xiaomi Mi 10

    be quiet! представила свои новинки на выставке CES 2020

    CES 2020: Kingston Technology представила карты памяти UHS-II и твердотельные накопители NVMe PCIe Gen 4.0

    Загадочная видеокарта AMD Radeon обошла RTX 2080 Ti в OpenVR

    Новый скандал: Apple обвиняют в краже технологий для смарт-часов Watch

    Известно название нового складного смартфона Samsung

    CES 2020: Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR и UHD

    Анонс Nikon D780: зеркальная камера с гибридным автофокусом

    CES 2020: Gigabyte представила новую линейку игровых мониторов

    Xiaomi Mi Band 5 приписывают 1,2-дюймовы дисплей и NFC в международной версии

    9 января, 2020

    Слухи: энергопотребление Intel Core i9-10900K может превышать 300 Вт

    В сети появились характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6 5G

    Satechi представил зарядное устройство мощностью 108 Вт

    CES 2020: Alienware показала игровую приставку Concept UFO

    ECS представила мини-ПК Liva Z3 Plus на процессоре Intel Comet Lake 10-го поколения

    Lenovo представила новые решения для умного дома на CES 2020

    CES 2020: Lenovo представила ПК с поддержкой 5G-сетей

    CES 2020: анонс моноблока HP Envy 32 All-in-One с производительным железом и отличным экраном

    CES 2020: анонс 55-дюймового игрового OLED-монитора ViewSonic Elite XG550

    ССЫЛКИ