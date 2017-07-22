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CES 2020: Gigabyte представила новую линейку игровых мониторов

10 января 2020, 10:10


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В рамках крупнейшей выставки CES 2020 Gigabyte представила свою новую линейку игровых мониторов, куда вошли три модели: G27F, G27QC и G32QC.

Gigabyte представила новую линейку игровых мониторов


Первым в линейке расположился G27F, 27-дюймовый монитор с разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, а также поддержкой технологий FreeSync и G-SYNC. Кроме того, заявлен 120% охват цветового пространства sRGB. Также монитор оснащён двумя 2-Вт динамиками и функцией автоматического обновления Gigabyte.

Два других монитора относятся к серии QC и обладают продвинутыми характеристиками. Так, G27QC оснащён 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1440 пикселей и радиусом кривизны 1500 мм. Частота обновления достигает 165 Гц, охват цветового пространства DCI-P3 равен 90%. Имеется поддержка HDR и технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-SYNC. Монитор также оснащён двумя 2-Вт стереодинамиками.

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И, наконец, модель G32QC получила ещё более крупный дисплей. Это 32-дюймовый монитор с разрешением 2560 x 1440 пикселей, радиусом кривизны 1500 мм, частотой обновления 165 Гц и 90% охватом цветового пространства DCI-P3. Также есть поддержка HDR, AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-SYNC и соответствие стандарту VESA DisplayHDR 400. У данной модели нет встроенных динамиков, хотя поддержка функции автоматического обновления присутствует.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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