Компания Nikon представила цифровую зеркальную фотокамеру Nikon D780. Новинка призвана расширить творческие возможности фотографов, снимающих полнокадровыми фотокамерами, обеспечивая качественные снимки в любых условиях.
Nikon D780 оснащается уже используемой в Nikon Z 6 специальной системой гибридной АФ для съёмки в режиме Live view и быстрой и надежной 51-точечной системой АФ с фазовым датчиком для съёмки через видоискатель. Камера предлагает выдержку до 1/8000с для синхронизации со вспышками Speedlight от Nikon, которая может быть увеличена до 900 с. А 6K-матрица даёт возможность съёмки видео с ультравысоким разрешением 4K/UHD с частотой 30p/25p/24p и нулевым кроп-фактором.
Новая камера предлагает скорость непрерывной съёмки до 7 к/с с АФ/АЭ или до 12 к/с с использованием бесшумной фотосъёмки в режиме Live view. В ней предусмотрен 0,70-кратный оптический видоискатель в паре с отклоняемым ЖК-экраном с разрешением 2359 тысяч точек, дающий возможность управления функциями АФ и спуска затвора с помощью сенсорных кнопок.
В камере используются процессор для обработки изображений EXPEED 6, полнокадровая КМОП-матрица с разрешением 24,5 Мп, 180K-пиксельный датчик RGB и улучшенная система распознавания сюжетов, как в фотокамере D850. Она поддерживает объективы с байонетом F и имеет диапазон чувствительности ISO от 100 до 51 200, расширяемый до 204 800 и снижаемый вплоть до 50 единиц ISO.
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