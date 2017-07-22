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Анонс Nikon D780: зеркальная камера с гибридным автофокусом

10 января 2020, 11:07


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Компания Nikon представила цифровую зеркальную фотокамеру Nikon D780. Новинка призвана расширить творческие возможности фотографов, снимающих полнокадровыми фотокамерами, обеспечивая качественные снимки в любых условиях.

Анонс Nikon D780


Nikon D780 оснащается уже используемой в Nikon Z 6 специальной системой гибридной АФ для съёмки в режиме Live view и быстрой и надежной 51-точечной системой АФ с фазовым датчиком для съёмки через видоискатель. Камера предлагает выдержку до 1/8000с для синхронизации со вспышками Speedlight от Nikon, которая может быть увеличена до 900 с. А 6K-матрица даёт возможность съёмки видео с ультравысоким разрешением 4K/UHD с частотой 30p/25p/24p и нулевым кроп-фактором.

Анонс Nikon D780


Новая камера предлагает скорость непрерывной съёмки до 7 к/с с АФ/АЭ или до 12 к/с с использованием бесшумной фотосъёмки в режиме Live view. В ней предусмотрен 0,70-кратный оптический видоискатель в паре с отклоняемым ЖК-экраном с разрешением 2359 тысяч точек, дающий возможность управления функциями АФ и спуска затвора с помощью сенсорных кнопок.

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В камере используются процессор для обработки изображений EXPEED 6, полнокадровая КМОП-матрица с разрешением 24,5 Мп, 180K-пиксельный датчик RGB и улучшенная система распознавания сюжетов, как в фотокамере D850. Она поддерживает объективы с байонетом F и имеет диапазон чувствительности ISO от 100 до 51 200, расширяемый до 204 800 и снижаемый вплоть до 50 единиц ISO.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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