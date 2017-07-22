Компания Panasonic представила первые в мире очки виртуальной реальности, поддерживающие изображение сверхвысокой четкости и High Dynamic Range (HDR). По своему дизайну гаджет напоминает олдскульные «гогглы». При этом он оснащается не только качественными экранами, но и наушниками.
Используемые в новинке микропанели OLED были специально разработаны для очков Panasonic с сотрудничестве с Kopin Corporation. Они обеспечивают естественную и ровную картинку без характерного «эффекта решетки», из-за которого тонкие линии между пикселями становятся заметны пользователю.
В очках реализованы аудио и визуальные технологии Panasonic. В них используется оригинальный динамический излучатель Technics, обеспечивающий точное движение диафрагмы и сверхнизкое искажение звука. А компактная и легкая оправа очков не требует дополнительных неудобных креплений.
В компании отмечают, что Panasonic продолжит разработки в области VR, предвосхищая распространение коммерческих 5G сервисов.
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