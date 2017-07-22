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Известно название нового складного смартфона Samsung

10 января 2020, 13:17


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Samsung провела закрытое заседание, на котором рассказала о своём будущем складном смартфоне, до сегодняшнего дня известном как Galaxy Fold 2. К тому же, компания подтвердила, официальное название будущей новинки.

Новый складной смартфон Samsung называется Galaxy Bloom


В частности, генеральный директор Samsung Electronics, Ди Джей Кох (DJ Koh), подтвердил, что новый складной смартфон компании будет называться Galaxy Bloom. Размытое фото, которое было сделано во время встречи, также демонстрирует название смартфона и его дизайн.

Кох сказал, что при создании Galaxy Bloom компания вдохновилась дизайном французского косметического бренда Lancome. Таким образом, устройство, как сообщается, будет ориентировано на женскую аудиторию. Samsung впервые продемонстрировала такой дизайн на конференции Samsung Developer Conference (SDC) в октябре прошлого года.

Новый складной смартфон Samsung называется Galaxy Bloom


В отличие от оригинального Samsung Galaxy Fold, на дисплее грядущей новинки не будет защитной плёнки. Вместо этого компания будет использовать ультратонкое стекло. Кроме того, это будет первый смартфон с поддержкой записи 8K-видео. Galaxy Bloom появится в 4G и 5G вариантах.

Кроме того, на данной встрече было подтверждено, что преемники Galaxy S10 действительно будут называться Galaxy S20. В линейку войдут Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Последний получит 100 Мп камеру. Кроме того, все смартфоны Galaxy S20 получат поддержку записи 8K-видео.

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Ожидается, что мероприятие Galaxy Unpacked 2020 состоится 11 февраля, где будут представлены смартфоны серии Galaxy S20 и складной смартфон Galaxy Bloom.



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