Корпорация Masimo выдвинула обвинения против Apple Inc, касательно кражи её технологий. В частности эти технологии связаны с мониторингом здоровья, которые Apple использовала в смарт-часах Watch.
Masimo известна за разработку технологии обработки сигналов. Недавно Masimo и её дочерняя компания Cercacor Laboratories заявили в судебном иске, что Apple похитила их секретную информацию. Сообщается, что Apple выступила в качестве делового партнера, а затем приступила к найму ключевых сотрудников Masimo. Среди них оказался Майкл О'Рейли (Michael O'Reilly), вице-президент отдела технологий здравоохранения Apple.
Masimo и Cercacor утверждают, что их неинвазивная система мониторинга, работающая с использованием света, была украдена Apple. Судя по всему, производитель смартфонов использовал эту технологию для преодоления проблем с производительностью приложение своих смарт-часов. В целом, Apple обвиняется в нарушении 10 различных патентов.
Система контроля содержания кислорода в крови Apple Watch и определение частоты сердечных сокращений с помощью излучателей подверглись тщательному контролю. Со своей стороны Masimo хочет предотвратить дальнейшее использование своих запатентованных технологий. В исках упоминаются модели Apple Watch 4 и Watch 5.
К сожалению, подробные детали обвинения не разглашаются. Кроме того, указанная сумма убытков, понесенных Masimo и Cercacor, также неизвестна. На данный момент и сама Apple не сделала никаких официальных заявлений. Надеемся, что подробности появятся в ближайшее время.
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