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Загадочная видеокарта AMD Radeon обошла RTX 2080 Ti в OpenVR

10 января 2020, 15:10


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На выставке CES 2020 AMD так и не представила новую видеокарту на так называемом «большом Navi», на которую намекала генеральный директор компании, Лиза Су (Lisa Su). Тем не менее, в базе данных бенчмарка OpenVR появилась таинственная видеокарта, которая показала удивительные результаты.

Загадочная видеокарта AMD Radeon обошла RTX 2080 Ti в OpenVR


Отмечается, что OPN код соответствует не видеокарте, а процессору Ryzen 7 4800H, а вот тактовые частоты не совпадают. Возможно, что это вариант 4800H, работающий с другим показателем TDP, или же ранний инженерный образец. Напомним, что базовая тактовая частота 4800H составляет 4,2 ГГц.

Самый главный вопрос заключается в том, какая же видеокарта была задействована в тестировании. Также неизвестны и ключевые характеристики. Говоря о результатах, видеокарта существенно превосходит RTX 2080 Ti. Её результат оказался выше на 17%.

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Всё же не стоит исключать, что это может оказаться просто ошибкой или намеренным искажением данных. В любом случае, было бы интересно узнать больше подробностей об этой загадочной видеокарте.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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