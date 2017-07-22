На выставке CES 2020 AMD так и не представила новую видеокарту на так называемом «большом Navi», на которую намекала генеральный директор компании, Лиза Су (Lisa Su). Тем не менее, в базе данных бенчмарка OpenVR появилась таинственная видеокарта, которая показала удивительные результаты.
Отмечается, что OPN код соответствует не видеокарте, а процессору Ryzen 7 4800H, а вот тактовые частоты не совпадают. Возможно, что это вариант 4800H, работающий с другим показателем TDP, или же ранний инженерный образец. Напомним, что базовая тактовая частота 4800H составляет 4,2 ГГц.
Самый главный вопрос заключается в том, какая же видеокарта была задействована в тестировании. Также неизвестны и ключевые характеристики. Говоря о результатах, видеокарта существенно превосходит RTX 2080 Ti. Её результат оказался выше на 17%.
Всё же не стоит исключать, что это может оказаться просто ошибкой или намеренным искажением данных. В любом случае, было бы интересно узнать больше подробностей об этой загадочной видеокарте.
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