Kingston Technology представила свои новые решения потребительского и бизнес сегмента. Как и всегда новинки компании отличаются высокой производительностью, стабильностью и надёжностью.
В число новинок вошли карты памяти Canvas Plus, которые отличаются увеличенной скоростью и ёмкостью, а также были представлены новые картридеры MobileLite Plus, поддерживающие максимальные скорости линейки Canvas Plus.
Кроме того, компания показала и новый твердотельный накопитель NVMe PCIe Gen 4.0 M.2. Данный SSD стал первым накопителем Kingston Gen 4.0 NVMe для потребительского сегмента, а его поставки ожидаются уже в этом году. Твердотельные накопители NVMe для дата-центров в форм-факторах U.2 и M.2 отличаются низкой задержкой и непротиворечивостью операций ввода-вывода.
И, наконец, Kingston продемонстрировала Твердотельные накопители с увеличенной ёмкостью SATA (DC450R, DC500R) для дата-центров. Их ёмкость составляет 7,68 Тбайт и они идеально подойдут компаниям, которые нуждаются в увеличении объёма хранилища.
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