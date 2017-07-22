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CES 2020: Kingston Technology представила карты памяти UHS-II и твердотельные накопители NVMe PCIe Gen 4.0

10 января 2020, 15:55


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Kingston Technology представила свои новые решения потребительского и бизнес сегмента. Как и всегда новинки компании отличаются высокой производительностью, стабильностью и надёжностью.

Kingston Technology представила карты памяти и твердотельные накопители на CES 2020


В число новинок вошли карты памяти Canvas Plus, которые отличаются увеличенной скоростью и ёмкостью, а также были представлены новые картридеры MobileLite Plus, поддерживающие максимальные скорости линейки Canvas Plus.

Кроме того, компания показала и новый твердотельный накопитель NVMe PCIe Gen 4.0 M.2. Данный SSD стал первым накопителем Kingston Gen 4.0 NVMe для потребительского сегмента, а его поставки ожидаются уже в этом году. Твердотельные накопители NVMe для дата-центров в форм-факторах U.2 и M.2 отличаются низкой задержкой и непротиворечивостью операций ввода-вывода.

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И, наконец, Kingston продемонстрировала Твердотельные накопители с увеличенной ёмкостью SATA (DC450R, DC500R) для дата-центров. Их ёмкость составляет 7,68 Тбайт и они идеально подойдут компаниям, которые нуждаются в увеличении объёма хранилища.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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