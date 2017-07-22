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be quiet! представила свои новинки на выставке CES 2020

10 января 2020, 16:35


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Компания be quiet! Представила сразу несколько своих новинок на выставке в Лас Вегасе. Среди них оказался блок питания Dark Power Pro 12, корпус Pure Base 500DX и процессорные кулеры Shadow Rock 3 и Pure Rock 2.

be quiet! представила свои новинки на CES 2020


Так, Dark Power Pro 12 стал первым блоком питания компании с сертификацией 80 PLUS Titanium и эффективностью до 94,9%, а также новинка получила полностью цифровую регулировку мощности. За эффективное и тихое охлаждение компонентов отвечает 135-мм вентилятор Silent Wings. Сам Dark Power Pro 12 выполнен из высококачественного алюминия, а кабели имеют индивидуальную оплётку. Срок годности увеличен до 10 лет. Dark Power Pro 12 мощностью 1200 и 1500 Вт будет запущен в феврале 2020 года.

be quiet! представила свои новинки на CES 2020


ПК-корпус Pure Base 500DX получил довольно стильный внешний вид. Были улучшены и возможности охлаждения благодаря третьему 140-мм вентилятору Pure Wings 2 и перфорированной поверхности панелей. Адресуемая RGB-подсветка может управляться с помощью материнской платы. Pure Base 500DX будет доступен в чёрном и белом цветах с прозрачной боковой панелью. На передней панели имеется разъём USB 3.1 Type C Gen. 2 и кнопка для управления предустановленными режимами подсветки. Выход корпуса состоится в марте текущего года.

be quiet! представила свои новинки на CES 2020


Процессорный кулер Shadow Rock 3 обладает крупным радиатором, пятью 6-мм высокопроизводительными никелированными медными тепловыми трубками с прямым контактом (HDT) и высокоскоростным вентилятором Shadow Wings 2 120mm PWM high-speed, благодаря чему способен охлаждать процессоры с TDP до 190 Вт. Новинка отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и достаточно простым дизайном, который обеспечивает место для модулей RAM с высокими радиаторами. Его выход на рынок состоится в апреле 2020 года.

be quiet! представила свои новинки на CES 2020


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И, наконец, кулер Pure Rock 2 также получил четыре 6-мм тепловые трубки и вентилятор Pure Wings 2 120mm PWM. Кулер способен охлаждать процессоры с TDP до 150 Вт. Данная новинка предлагает отличное соотношение цены и качества. Дата запуска назначена на апрель 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших блоков питания. Выбрать лучший блок питания непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный блок питания, для других самый мощный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший блок питания в любой ценовой категории - от самого доступного блок питания до топового. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший блок питания: текущий анализ рынка".

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