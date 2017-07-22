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Представитель Xiaomi раскрыл стоимость и дату запуска смартфона Xiaomi Mi 10

10 января 2020, 17:17


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Ожидается, что скоро Xiaomi представит свои новые флагманы серии Xiaomi Mi 10, куда войдут Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. На этот раз менеджер по продукту компании, Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas), в Weibo поделился подробностями о будущей новинке, но вскоре удалил пост. Тем не менее, его скриншот сохранился в сети.

Представитель Xiaomi раскрыл стоимость и дату запуска Xiaomi Mi 10


В частности, в его записи содержалась информация о ценах и дате запуска смартфонов. Напомним, что стартовая цена на Xiaomi Mi 9 Pro 5G составляет 3699 юаней ($535 или 33 000 руб). Следовательно, сообщается, что цена на Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro может составить 3500 юаней - 5000 юаней ($505-$721 или 31 000 - 44 000 руб). Что касается даты запуска, Xiaomi представит свои новинки в начале февраля.

Представитель Xiaomi раскрыл стоимость и дату запуска Xiaomi Mi 10


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Согласно последним отчетам, смартфоны серии Xiaomi Mi 10 будут оснащены «дырявым» AMOLED-дисплеем. Известный инсайдер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin) поделился рендером устройства, составленным на основе слухов. На фото видно, что Xiaomi Mi 10 получит двойную фронтальную и четверную заднюю камеру.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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