Компания MSI расширила серию материнских плат Tomahawk еще одним ее представителем стала материнская плата MSI MAG X570 Tomahawk WiFi. Новинка предназначена для работы с процессорами AMD Ryzen.
Серия MSI Tomahawk представляет собой материнские платы нижнего ценового сегмента, предназначенные для работы с процессорами с сокетом AM4, включая чипсеты AMD B350 и B450. MAG X570 Tomahawk WiFi первый представитель данной серии, имеющий в своей основе премиальный чипсет x570. Новинка позволит пользователям получить функционал топового чипсета для процессоров AMD Ryzen и возможность использования PCIe 4.0 при относительно невысокой цене устройства.
Отличительной особенностью MAG X570 Tomahawk WiFi для материнских плат данного ценового сегмента можно назвать разнообразие предоставляемых возможностей работы с сетями. Так новинка может похвастаться работой с Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.0, а также наличием контроллера Realtek RTL8125-CG 2.5 G Ethernet. Стоит отметить, что MAG X570 Tomahawk WiFi поддерживает до 128 Гб оперативной памяти DDR4-4600, имеет три порта USB 3.1 Gen 2 Type-C и один порт USB 3.1 Gen 2 Type-A на задней панели устройства. Также материнская плата получила два полноразмерных слота PCIe 4.0, шесть портов SATA и два слота для накопителей M.2.
MSi не объявила точную цену новинки, однако дала понять, что новинка обойдется покупателям в районе $200 (12 200 рублей). В продаже MSI MAG X570 Tomahawk WiFi появится в первом квартале 2020 года.
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