На выставке CES 2020 компания Patriot представила обновленную версию портативного твердотельного накопителя Thunderbolt 3 EVLVR (Evolve). Новинка получила название Patriot Thunderbolt 3 EVLVR 2.
Новый SSD-накопитель получил в свое распоряжение алюминиевый корпус с закругленными краями, размеры которого аналогичный размера корпуса предшественника и составляют 101х46х11 мм. Новинка оснащена контроллером Phison PS5012-E12 с восемью каналами NAND и использует соединение PCIe 3.0 x4 для подключения SSD-накопителя к контроллеру Intel Thunderbolt 3. В своей основе новый портативный SSD имеет накопитель M.2-2280. Из официального заявления компании Patriot стало известно, что Patriot Thunderbolt 3 EVLVR 2 может предложить скорость последовательного чтения 2,85 Гб/с и скорость последовательной записи 2,6 Гб/с. Новинка будет выпускаться емкостью до 2 Тб, в то время как её предшественник имел максимальную емкость - 1 Тб.
На данный момент Patriot не объявила дату появления Patriot Thunderbolt 3 EVLVR 2 в продаже как и ориентировочную цену новинки.
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