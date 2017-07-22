Sharp пополнила свою линейку ноутбуков Dynabook новой моделью, которая получила название Portégé X30L-G. 13-дюймовая новинка является одним из самых лёгких ноутбуков, но при этом обладает довольно продвинутыми характеристиками.
Несмотря на лёгкость и портативность новинки, компания не стала жертвовать её производительностью. Одним из примечательных моментов нового Portégé X30L-G является наличие процессора Intel Core 10-го поколения в устройстве весом всего 860 г. Кроме того, ноутбук изготовлен из лёгкого магниевого сплава, вместо более тяжёлого алюминия.
Также, помимо нового процессора серии U, Portégé X30L-G оснащён IGZO-дисплеем с максимальной яркостью 470 нит. Имеется поддержка Wi-Fi 6 и все необходимые порты, включая один USB Type C, два USB Type A, порт Ethernet port и HDMI. Ноутбук поставляется с защитой от пыли и падений военного класса, а время автономной работы достигает 14,5 часов.
Оценен лёгкий ноутбук Dynabook Portégé X30L-G в $1 600 (97 500 руб), а его продажи стартуют в феврале 2020 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".