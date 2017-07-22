Мобильные процессоры серии AMD Ryzen 4000 и HEDT-процессор Threadripper 3990X долгое время оставались в центре внимания, после их анонса на выставке CES 2020. Тем временем, ускользнула ещё одна важная новинка компании.
В частности, AMD представила новые мобильные SoC начального уровня, которые относятся к семейству Athlon 3000 Gold и Silver 3000. Это 15-ваттные решения, предназначенные для использования в недорогих ультрапортативных планшетах и ноутбуках под управлением Windows x64. Также новинки являются конкурентами Intel Pentium Gold 5000U Whiskey Lake и Pentium Silver Gemini Lake Refresh. Стоит отметить, что на данный момент в Athlon 3000 Gold и Silver 3000 входят две модели - Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
Говоря подробнее, новые SoC представляют линейку Dali и оснащены ядрами Zen. Athlon Gold 3150U имеет 2 ядра и 4 потока с базовой тактовой частотой 2,40 ГГц и частотой в режиме Boost - 3,30 ГГц, а также графикой Radeon Vega 3 со 192 потоковыми процессорами (1,00 ГГц). С другой стороны, Athlon Silver 3050U обладает 2 ярами и 2 потоками с частотой 2,30 ГГц и 3,20 ГГц и видеоядром со 128 потоковыми процессорами (1,10 ГГц). Среди характеристик также можно отметить 4 Мбайт кэш-памяти L3, что позволяет увеличить объём до 5 Мбайт (L2 + L3).
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