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Игровой смартфон Black Shark 3 получит 2K дисплей с частотой обновления 120 Гц

13 января 2020, 15:55


Потрясающая скидка на смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Игровые смартфоны становятся отдельной категорией и много производители имеют свои линейки подобных устройств. Одним из них является компания Xiaomi, которая под брендом Black Shark уже выпустила несколько смартфонов и на данный момент готовится к выпуску следующего Black Shark 3. На этот раз в сети появилась новая утечка, раскрывающая некоторые характеристики будущей новинки.

Black Shark 3 получит 2K дисплей с частотой обновления 120 Гц


Судя по изображению, Black Shark 3 получит 2K дисплей с частотой обновления 120 Гц. Ранее сообщалось, что в основе смартфона будет лежать чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 16 Гбайт ОЗУ. А также известно о поддержке двухрежимного 5G. И если слух подтвердятся, то Black Shark 3 станет первым игровым смартфоном с объёмом оперативной памяти 16 Гбайт.

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К сожалению, на данный момент это всё, что известно о будущем Black Shark 3. Ожидается, что в ближайшее время появится более подробная информация о новинке, прежде чем она будет представлена официально.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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