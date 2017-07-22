Согласно слухам, Samsung готовит доступный планшет с поддержкой работы со стилусом S-Pen. Сегодня будущая новинка появилась в базе данных Geekbench, где также указаны её ключевые характеристики.
В бенчмарке планшет значится под модельным номером SM-P615. В одноядерном и многоядерном тестировании устройству удалось набрать 1664 балла и 5422 баллов соответственно. В его основе будет лежать чипсет Exynos 9611, что говорит о том, что планшет будет относиться к устройствам среднего уровня. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт, а также указана операционная система Android 10.
Согласно прежним отчётам, SM-P615 является LTE-версией, тогда как Wi-Fi-версия имеет модельный номер SM-P610. Настоящее название планшетов пока не сообщается. Но само собой, более подробная информация должна появиться уже в ближайшее время.
Напомним, что также Samsung готовится запустить ещё один планшет - Galaxy Tab S6 5G. Это первый планшет с поддержкой 5G-сетей, а также оснащённый чипсетом Snapdragon 855.
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