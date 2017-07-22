РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новый доступный планшет Samsung с поддержкой S-Pen засветился в Geekbench

13 января 2020, 16:35


Потрясающая скидка на смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Согласно слухам, Samsung готовит доступный планшет с поддержкой работы со стилусом S-Pen. Сегодня будущая новинка появилась в базе данных Geekbench, где также указаны её ключевые характеристики.

Доступный планшет Samsung с поддержкой S-Pen засветился в Geekbench


В бенчмарке планшет значится под модельным номером SM-P615. В одноядерном и многоядерном тестировании устройству удалось набрать 1664 балла и 5422 баллов соответственно. В его основе будет лежать чипсет Exynos 9611, что говорит о том, что планшет будет относиться к устройствам среднего уровня. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт, а также указана операционная система Android 10.

Согласно прежним отчётам, SM-P615 является LTE-версией, тогда как Wi-Fi-версия имеет модельный номер SM-P610. Настоящее название планшетов пока не сообщается. Но само собой, более подробная информация должна появиться уже в ближайшее время.

Процессор AMD A8 9600 с хорошей скидкой


Напомним, что также Samsung готовится запустить ещё один планшет - Galaxy Tab S6 5G. Это первый планшет с поддержкой 5G-сетей, а также оснащённый чипсетом Snapdragon 855.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Samsung Galaxy S20+ 5G показался на первых «живых» фото
  • Известно название нового складного смартфона Samsung
  • В сети появились характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6 5G
  • Samsung показала защищённый смартфон Galaxy XCover Pro
  • Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

    • следующая новость
    Рыночная стоимость Samsung выросла до рекордных $301,6 млрд

    предыдущая новость
    Игровой смартфон Black Shark 3 получит 2K дисплей с частотой обновления 120 Гц

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете
    Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT Обзор смартфона Honor 20S
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 января, 2020

    Apple готовит новый 13-дюймовый MacBook Pro с клавиатурой Magic Keyboard

    MediaTek представила новый чипсет Helio G70 для игровых смартфонов

    Анонс realme X50 5G Youth Flagship: первый 5G-смартфон realme

    Apple готовит наследника iPhone 8 с 5,4-дюймовым дисплеем

    Анонс TP-Link Deco X60: высокоскоростная Mesh-система с поддержкой Wi-Fi 6

    Sony в очередной раз пропустит выставку E3

    TP-Link представила новую линейку роутеров Archer AX с поддержкой Wi-Fi 6

    Ответ AMD: Intel готовит новый 22-ядерный процессор Core i9-10990XE

    Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip появился на первом видео

    13 января, 2020

    Kingston объявила о выпуске NVMe-накопителя Data Center DC 1000B M.2

    Рыночная стоимость Samsung выросла до рекордных $301,6 млрд

    Новый доступный планшет Samsung с поддержкой S-Pen засветился в Geekbench

    Игровой смартфон Black Shark 3 получит 2K дисплей с частотой обновления 120 Гц

    AMD запускает мобильные SoC Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U

    Sharp представила один из самых лёгких 13-дюймовых ноутбуков

    OnePlus представила новый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

    Zotac выпустила мини-ПК ZBOX Edge MI643 на процессоре Intel Core i5-10210U

    Nikon представила два новых профессиональных зум-телеобъектива

    OnePlus подтвердила разработку 120 Гц дисплея

    Samsung Galaxy S20+ 5G показался на первых «живых» фото

    ССЫЛКИ