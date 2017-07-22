Южнокорейская компания Samsung Electronics является крупнейшим производителем смартфонов в мире. Недавний отчёт показал, что рыночная стоимость компании составила $301,6 млрд. Кроме того, в настоящее время компания занимает 18-е место в мире, поднявшись на 10 позиций по сравнению с прошлым годом.
Так, рыночная стоимость Samsung достигла $301,65 млрд, увеличившись на $95,08 млрд по сравнению со 2 января 2019 года. За это время акции Samsung Electronics выросли на 51% до $51, а в пятницу цена акций достигла рекордных $52. Иностранные инвесторы полагают, что прибыль компании будет продолжать расти и в будущем.
По данным Samsung, из-за роста цен на чипы прибыль в четвёртом квартале будет выше, чем ожидалось. По оценкам компании, операционная прибыль в четвёртом квартале достигнет $6,1 млрд. Хотя прибыль снизилась на 34,26% в годовом исчислении, она превышает среднерыночный прогноз в $5,6 млрд.
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