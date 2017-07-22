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Рыночная стоимость Samsung выросла до рекордных $301,6 млрд

13 января 2020, 17:15


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Южнокорейская компания Samsung Electronics является крупнейшим производителем смартфонов в мире. Недавний отчёт показал, что рыночная стоимость компании составила $301,6 млрд. Кроме того, в настоящее время компания занимает 18-е место в мире, поднявшись на 10 позиций по сравнению с прошлым годом.

Рыночная стоимость Samsung выросла до рекордных $301,6 млрд


Так, рыночная стоимость Samsung достигла $301,65 млрд, увеличившись на $95,08 млрд по сравнению со 2 января 2019 года. За это время акции Samsung Electronics выросли на 51% до $51, а в пятницу цена акций достигла рекордных $52. Иностранные инвесторы полагают, что прибыль компании будет продолжать расти и в будущем.

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По данным Samsung, из-за роста цен на чипы прибыль в четвёртом квартале будет выше, чем ожидалось. По оценкам компании, операционная прибыль в четвёртом квартале достигнет $6,1 млрд. Хотя прибыль снизилась на 34,26% в годовом исчислении, она превышает среднерыночный прогноз в $5,6 млрд.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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