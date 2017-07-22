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Kingston объявила о выпуске NVMe-накопителя Data Center DC 1000B M.2

13 января 2020, 20:05


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Kingston Technology объявила о выпуске твердотельного накопителя Data Center DC 1000B M.2. Новинка предназначена для коммерческого использования в серверах.

Kingston объявила о выпуске NVMe-накопителя Data Center DC 1000B M.2


Data Center DC 1000B M.2 представляет собой высокопроизводительный твердотельный NVMe-накопитель M.2-2280, использующий новейший интерфейс PCIe Gen 3.0 x4 с 64-уровневой памятью 3D TLC NAND. Новинка поступит в продажу в двух вариантах: 240 Гб и 480 Гб. Версия накопителя 240 Гб может похвастаться скоростью последовательного чтения/записи 2200/290 Мб/с, версия 480 Гб - 3200/565 Мб/с соответственно. Скорость произвольного чтения/записи в версии 240 Гб составляет 111 000/12 000 IOPS, в версии 480 Гб - 205 000/20 000 IOPS.

Kingston объявила о выпуске NVMe-накопителя Data Center DC 1000B M.2


В современных серверах производители все чаще стали добавлять разъемы для M.2 накопителей, чтобы использовать их в качестве загрузочных дисков для хранения данных. Поэтому Data Center DC 1000B M.2 был спроектирован с повышенным ресурсом (0,5 DWPD в течение 5 лет), чтобы справляться с возложенной на диск нагрузкой для записи при кэшировании и регистрации данных. Также новинка может похвастаться низкой задержкой, что нетипично для твердотельных накопителей для коммерческого использования. Стоит отметить, что новинка поддерживает шифрование AES-XTS 256 бит.

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Новинка может стать отличным решением в качестве загрузочного диска для использования в сервере благодаря высокой производительности и наличию встроенной защиты от потери питания. На данный момент нет точной информации о цене Data Center DC 1000B M.2.



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