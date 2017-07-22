2020 год обещает стать самым интересным по части инноваций в индустрии смартфонов. В частности, к выходу на рынок готовится всё больше складных смартфонов с гибкими дисплеями, возвращая форм-фактор раскладушки. Вот и Samsung готовит свою следующую новинку, которая получит название Galaxy Z Flip, а не Galaxy Bloom как сообщалось ранее.
Сотрудники LetsGoDigital на основе прежних слухов и утечек создали рендеры будущей новинки, и стоит отметить, что смартфон может получиться действительно интересным. Так, шарнир складного Galaxy Z Flip выглядит очень похожим на таковой у Galaxy Fold. На правой грани нижней части находится кнопка питания, а на правой верхней - клавиши регулировки громкости. Рядом с основной двойной камерой расположится небольшой дисплей.
Внутренний гибкий дисплей имеет отверстие для фронтальной камеры, разрешение которой, по слухам, составит 10 Мп. В основе смартфона будет лежать чипсет Snapdragon 855, а также отмечается поддержка технологи быстрой зарядки. Ёмкость одного из аккумуляторов составит 900 мАч.
Как уже отмечалось ранее, Galaxy Z Flip, в отличие от других подобных устройств, должен получить тонкое гибкое стекло, вместо плёнки. Диагональ дисплея составит 6,7-дюймов. Стоит отметить, что представленные видео и рендеры довольно детально показывают дизайн будущей новинки, а вот по части технических характеристик, пока очень мало информации.
Анонс складного Samsung Galaxy Z Flip ожидается вместе с флагманами серии Galaxy S20, который состоится в феврале текущего года.
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