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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip появился на первом видео

14 января 2020, 09:02


Грандиозная скидка на смартфон Huawei P30 Pro

2020 год обещает стать самым интересным по части инноваций в индустрии смартфонов. В частности, к выходу на рынок готовится всё больше складных смартфонов с гибкими дисплеями, возвращая форм-фактор раскладушки. Вот и Samsung готовит свою следующую новинку, которая получит название Galaxy Z Flip, а не Galaxy Bloom как сообщалось ранее.

Samsung Galaxy Z Flip появился на первом видео


Сотрудники LetsGoDigital на основе прежних слухов и утечек создали рендеры будущей новинки, и стоит отметить, что смартфон может получиться действительно интересным. Так, шарнир складного Galaxy Z Flip выглядит очень похожим на таковой у Galaxy Fold. На правой грани нижней части находится кнопка питания, а на правой верхней - клавиши регулировки громкости. Рядом с основной двойной камерой расположится небольшой дисплей.

Samsung Galaxy Z Flip появился на первом видео


Внутренний гибкий дисплей имеет отверстие для фронтальной камеры, разрешение которой, по слухам, составит 10 Мп. В основе смартфона будет лежать чипсет Snapdragon 855, а также отмечается поддержка технологи быстрой зарядки. Ёмкость одного из аккумуляторов составит 900 мАч.

Samsung Galaxy Z Flip появился на первом видео


Как уже отмечалось ранее, Galaxy Z Flip, в отличие от других подобных устройств, должен получить тонкое гибкое стекло, вместо плёнки. Диагональ дисплея составит 6,7-дюймов. Стоит отметить, что представленные видео и рендеры довольно детально показывают дизайн будущей новинки, а вот по части технических характеристик, пока очень мало информации.



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Анонс складного Samsung Galaxy Z Flip ожидается вместе с флагманами серии Galaxy S20, который состоится в феврале текущего года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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