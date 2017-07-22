Ещё в июне 2018 года, когда появились первые процессоры Threadripper, стало известно, что Intel работает над новым 22-ядерным процессором Skylake-X, который расположится между 18-ядерным HCC (high core-count) и 28-ядерным XCC (extreme core-count).
Процессор на основе XCC с 6 каналами памяти оказался не совместим с сокетом LGA2066, поэтому выбор пал на LGA3647, который дебютировал на рабочей станции с 28-ядерным Xeon W-3175X. Поэтому и появилась информация о том, что разрабатывается новый 22-ядерный процессор, который будет совместим с LGA2066.
Согласно программе CPU-Z, новый процессор значится как Core i9-10990XE и основан на микроархитектуре Cascade Lake-X. Как уже отмечалось, новинка имеет 22 ядра и поддержку HyperThreading, что обеспечивает 44 потока. Также имеется 1 Мбайт выделенного кэша L2 на ядро и 30,25 Мбайт общего кэша L3.
Наибольший интерес вызывают тактовые частоты. Строка с именем инженерного образца указывает номинальную тактовую частоту 4,00 ГГц, а на скриншоте показан процессор с частотой 5,00 ГГц. В тесте на производительность CineBench R20 nT процессор Core i9-10990XE набрал 14 005 баллов, что на уровне с 24-ядерным Ryzen Threadripper 3960X.
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