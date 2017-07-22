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TP-Link представила новую линейку роутеров Archer AX с поддержкой Wi-Fi 6

14 января 2020, 11:15


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Компания TP-Link представила новую линейку роутеров Archer AX с поддержкой беспроводного стандарта связи Wi-Fi 6 (802.11ax). В неё вошли модели Archer AX10, Archer AX20, Archer AX60, Archer AX90, Archer GX90 и Archer AX11000, относящиеся к среднему и высокому ценовому сегменту.

TP-Link Archer AX10 и Archer AX20


Модели Archer AX10 и Archer AX20 обеспечивают совокупную скорость беспроводной передачи данных до 1500 или до 1800 Мбит/с по стандарту Wi-Fi 6, оснащаются 3- или 4-ядерным процессором и гигабитными портами WAN и LAN. Они поддерживают OFDMA, MU-MIMO, Beamforming и шифрование WPA3, а стоимость роутеров сопоставима с устройствами стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5).

TP-Link Archer AX60 и Archer AX90


Archer AX60 и Archer AX90 представляют собой трёхдиапазонные Wi-Fi 6 роутеры на 4-ядерном процессоре, обеспечивающие совокупную скорость беспроводной передачи данных до 3600 или до 4800 Мбит/с по стандарту Wi-Fi 6. При этом последняя модель имеет 8 внешних антенн и 2 переключаемых порта WAN/LAN, один из которых обеспечивает скорость работы до 2,5 Гбит/с.

TP-Link Archer GX90 и Archer AX11000


В свою очередь, Archer GX90 и Archer AX11000 ориентированы на геймеров, обеспечивая более быстрый и плавный игровой процесс и высокую скорость доступа в интернет до 2,5 Гбит/с. Archer GX90 и Archer AX11000 предлагают беспроводную передачу данных в трёх диапазонах со скоростью до 6600 Мбит/с и до 11000 Мбит/с соответственно, используют 4-ядерный процессор и поддерживают OFDMA и MU-MIMO, Beamforming, шифрования WPA3 и утилиты безопасности HomeCare Pro.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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