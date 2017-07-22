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Sony в очередной раз пропустит выставку E3

14 января 2020, 12:17


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Уже давно не секрет, что Sony готовится представить свою новую игровую консоль PlayStation 5. К сожалению, на данный момент кроме слухов и утечек ничего не известно о будущей новике. И сама компания предпочитает держать в тайне информацию о своей разработке.

Sony пропустить выставку E3 2020


Ближайшая выставка E3 могла бы стать отличным поводом для Sony, чтобы немного приоткрыть завесу тайны, но, похоже, что компания в очередной раз пропустит данное мероприятие. Руководитель компании заявил, что E3 не является подходящим местом. Довольно интересно заявления, учитывая выставка E3 является довольно популярной.

Напомним, что Sony отказалась от участия в E3 и в прошлом году. Компания долгое время регулярно появлялась на этом мероприятии и довольно удивительно, почему она решила пропустить её второй год подряд. Не так много игровых консолей представляется на E3, и со своей PlayStation 5 компания оказалась бы в центре внимания. В конце концов, это один из самых ожидаемых релизов 2020 года.

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В любом случае это когда-то произойдёт и все с нетерпением ждут. Кроме того, у Sony есть несколько событий, запланированных на 2020 год. Будем надеяться, что Sony скоро удивит нас.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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