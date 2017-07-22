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Анонс TP-Link Deco X60: высокоскоростная Mesh-система с поддержкой Wi-Fi 6

14 января 2020, 13:15


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Компания TP-Link анонсировала Deco X60 - новую высокоскоростную Mesh-систему с поддержкой Wi-Fi 6.

Анонс TP-Link Deco X60


Сочетание в Deco X60 поддержки OFDMA и MU-MIMO в 4 раза увеличивает пропускную способность для подключённых устройств, а благодаря низкому уровню задержки Deco X60 позволяет подключать к себе до 150 клиентов. Новинка поддерживает 1024-QAM и обеспечивает совокупную пропускную способность до 3 Гбит/с (2400 Мбит/с на 5 ГГц и 575 Мбит/с на 2,4 ГГц), что отлично подойдёт для ресурсоёмких задач, таких как онлайн-игры и HD-видео.

Реализована в Deco X60 и поддержка технологий BSS Coloring и Beamforming, которые обеспечивают более надёжное и дальнее покрытие беспроводного сигнала, а функция бесшовного роуминга позволит вам переключаться от модуля к модулю, сохраняя подключение. При этом стандарт шифрования WPA3 и утилита TP-Link HomeCare делают Deco X60 одним из наиболее защищённых из доступных на рынке беспроводных устройств.

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Настройка Deco X60 выполняется с помощью мобильного приложения Deco, а управление возможно, в том числе, с помощью голосового помощника Alexa.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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